البجا ترفض زيارة وفد الجبهة الشعبية للقضارف وتحذر من الفتنة

الخرطوم: السوداني

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن الهيئة القيادية العليا ترفض زيارة وفد الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة إلى ولاية القضارف

وجدد المجلس في بيان ، رفضه لمسار الشرق الذي و قع في جوبا و قال إن هذه الزيارة تؤكد تورط جهات نافذة في الدولة مازالت تدعم وتحمي قادة المسار ووصفتهم بأرباب الفتنة.

و أضاف البيان “مازالت هذه الجهات تدعم قادة المسار بالأموال ووسائل الحركة، وعمدت على تفتيت المجلس ونحملهم كامل المسؤولية التي تنتج جراء تلك التحركات المريبة التي يراد منها تفعيل المسار المجمد.