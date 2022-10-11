البجا ترفض زيارة وفد الجبهة الشعبية للقضارف وتحذر من الفتنة

الخرطوم: السوداني
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن الهيئة القيادية العليا ترفض زيارة وفد الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة إلى ولاية القضارف
وجدد المجلس في بيان ، رفضه لمسار الشرق الذي و قع في جوبا و قال إن هذه الزيارة تؤكد تورط جهات نافذة في الدولة مازالت تدعم وتحمي قادة المسار ووصفتهم بأرباب الفتنة.
و أضاف البيان “مازالت هذه الجهات تدعم قادة المسار بالأموال ووسائل الحركة، وعمدت على تفتيت المجلس ونحملهم كامل المسؤولية التي تنتج جراء تلك التحركات المريبة التي يراد منها تفعيل المسار المجمد.
الخرطوم: السوداني