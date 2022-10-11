الاتحاد الأوربي: نخطط لدعم إضافي للتعليم بالسودان

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني
أعلن الاتحاد الأوربي عن نيته تقديم دعم إضافي للسودان في مجال التعليم بما في ذلك برامج التغذية المدرسية قريبًا.
وقالت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان – بحسب سودان تربيون- إن “الاتحاد يدعم التعليم الأساسي في السودان بالعمل مع الشريك المنفذ: منظمة رعاية الطفولة، لضمان حق التعلم لأكثر من 60 ألف طفل في 180 مدرسة”.
وأضافت: “تم التخطيط لدعم إضافي من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك برامج التغذية المدرسية في المستقبل القريب، ويستفيد المعلمون من المشروع من خلال تلقي التدريب والحوافز”.

alsudani
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