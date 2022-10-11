مطالبة بحل مشاكل المستشفى الإيطالي للأطفال ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

أكد الأمين العام لحكومة ولاية البحر الأحمر رابح فضل المولى حرص حكومة الولاية واهتمامها بدعم وتعزيز كافة الجهود والمبادرات التي تخدم المجتمع في كافة المجالات.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتب الوالي وفد المستشفى الإيطالي لطب الأطفال ببورتسودان.

وتناول اللقاء الدور الرائد للمستشفى الإيطالي في مجال طب الأطفال، وأنشطة وبرامج منظمة الطوارئ الإيطالية في هذا المجال.

وأمن اللقاء على ضرورة عمل التدخلات اللازمة من جانب حكومة الولاية لمعالجة قضايا المياه بالمستشفى، وذلك بحضور مدير عام قطاع الصحة بالولاية د. إبراهيم ملك الناصر والمدير القطري للمنظمة والوفد المرافق له الذي يزور الولاية حاليًا.