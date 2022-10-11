فتح باب التقديم للجامعات ابتداءً من الخميس المقبل

الخرطوم: السوداني

اعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن بداية التقديم للقبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة للعام 2022-2023 اعتبارًا من الخميس القادم الموافق 13 أكتوبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 .

حيث يسمح بالتقديم للشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2022 فقط ويتم التقديم عبر الموقع: www.admission.gov.sd ، مع الإشارة للطلاب بالاطلاع على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي 2022 م ودليل المنافسة للعام السابق 2021 .

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي ، إن رسوم التقديم من داخل السودان لطلاب الشهادة الثانوية السودانية وغير السودانية سيكون 2000 جنيه وتدفع إلكترونيًا عبر المواقع المعتمدة من بنك السودان وفروع ووكلاء البنوك وتطبيقات الهاتف السيار.

كما أعلنت عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين (غير السودانيين) بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 13-10-2022 وحتى الثلاثاء 25-10-2022

ودعت للحصول على التفاصيل من موقعها وحددت رسوم التقديم على النفقة الخاصة بمبلغ 300 دولار.