الكشف عن تجاوزات مليارية بمشروع السوكي الزراعي

الخرطوم : السوداني

كشف رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي، المهندس عمر هاشم ، عن تجاوزات فى المشروع و اختفاء مبالغ مليارية خاصة بسلفيات المزارعين ، أظهرتها كشوفات المراجع العام وأدخلت في حساب أحد البنوك لشركة تتبع لقيادات النظام السابق برئاسة بكري محمد توم.

وأشار عمر في مؤتمر صحفي أمس، إلى أن هناك مديونية بلغت ٩٠ مليار جنيه لم يجد لها المراجع العام أي سند وجهت لإحدى الشركات التعاقدية فضلًا عن ٢٥٩٩جوال سماد وضعت مديونية على المزارعين ولم يصرفوها مما تسبب فى دمار المشروع إلى جانب مشكلة تعطل طلمبات الري، وعزا أسباب تأخر انعقاد الجمعية العمومية للمنتجين لتدخلات والي ولاية سنار وقيادات النظام السابق والذين عرقلوا قيام الجمعية وتقويضها وتابع أن الفلول قاموا بتزوير مساحات ٧آلاف فدان و٢٥ جمعية بواسطة الإدارة الزراعية.

وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق تكتمل أعمالها خلال اليومين المقبلين .