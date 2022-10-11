شركة شيكان تُوضِّح تفاصيل استحقاقات حادث (النيباد) بولاية البحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

أقرّت شركة شيكان للتأمين بصحة المعلومات الواردة بخصوص حادث (النيباد) بولاية البحر الأحمر، والذي أسفر عن موت (3) أشخاص.

وقالت الشركة في بيان لها، إنّ المعلومات صحيحة من حيث جهة المأمورية ومكان الحادث، ومن توفوا في الحادث بحسب تقرير الشرطة.

واستنكرت ما يُشاع عن عدم وفاء شركة التأمين بدفع مبالغ (الدية) وأن ناشر الحديث لم يكن دقيقاً فيما نقل.

وأكّدت الشركة عدم مُطالبة ذوي المتوفين في الحادث باستحقاقهم لأسباب غير معلومة لها عدا زوجة السائق المتوفي (نزار خلف الله سليمان إبراهيم) والتي استلمت مبلغ الدية كاملاً (330,000 جنيه) في التاسع من يونيو الماضي، وأعلنت الشركة جاهزيتها لسداد (ديّات) المرحوم (حسن عبد العاطي والمرحومة رذاذ عبد الناصر حسن) فور استلامها المطالبة واستكمال مُستنداتهم.

وعاتبت الشركة، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني بإطلاقه أحكاماً على الشركة دُون تأكُّده من صحتها، علماً بأن قنوات اتّصالها مفتوحة للجميع، آملةً أن تفتح هذه القضية نافذة من ضوء على موضوع إحجام وتعفف عددٍ من الناس عن أخذ أموال (الدية والعوض)، وأشارت إلى تطلع إدارتها مع جمعية حماية المستهلك ومنظمات المُجتمع المدني حملة لرفع مُستوى الوعي بهذه القضية المُهمّة، مع الاحتفاظ بحقوق الشركة ورد اعتبارها وفق الطرق القانونية والأساليب المرعية.