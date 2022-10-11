قرار بتكوين اللجنة التسييرية لاتحاد الصحفيين السودانيين (المحلول)

الخرطوم: السوداني

أصدر مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، قراراً بتشكيل اللجنة التسييرية للاتحاد العام للصحفيين السودانيين (المحلول)، مكونة من الصادق الرزيقي وصلاح عمر الشيخ وعبود عبد الرحيم وعبد الماجد عبد الحميد وحياة حميدة وآخرين، بحسب توجيه من مجلس السيادة.

وحدّد القرار الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، مهام اللجنة في حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات وحصر كافة أصول وممتلكات الاتحاد المهني العام للصحفيين السودانيين والمُحافظة وتمثيل الاتحاد في الحدود التي تمكنها من الحفاظ على كينونة وحقوق الاتحاد عليها، بجانب اتخاذ التدابير المالية بما في ذلك التصديق على الفصل الأول الذي يشمل مرتبات الموظفين، والفصل الثاني “التسيير” والتصديق على بعض الأنشطة المُهمّة والطارئة والاحتفاظ بكافة المستندات المالية على التحصيل أو الصرف وتقديمها للمُراجعة.