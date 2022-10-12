مستخدمو فيسبوك يفقدون آلاف المتابعين.. والمؤسس مارك زوكربيرج يفقد 119 مليون متابع على حسابه

متابعات: السوداني

فوجئ عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في السودان وحول العالم، بفقدان آلاف المتابعين من حساباتهم الشخصية أو الصفحات الخاصة بهم. دون وجود أى أسباب واضحة، أو حتى تفسير رسمي من الشركة.

المؤسس والرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، لم يسلم ذات نفسه من هذه الحادثة، حيث فقد أكثر من 119 مليون متابع على حسابه الشخصي الرسمي على فيسبوك، وأصبح عدد متابعيه حوالي 9 آلاف متابع فقط.

وأعلن عدد كبير من مؤثري فيسبوك، والذين لديهم متابعين يبلغ عددهم عشرات الآلاف بانخفاض أعداد المتابعين ووصولها فجأة إلى حوالي 9 آلاف. وعبر المستخدمون عن استيائهم الشديد مما حدث.