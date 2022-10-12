لجنة المعلمين تدعو للخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور

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مستخدمو فيسبوك يفقدون آلاف المتابعين.. والمؤسس مارك زوكربيرج يفقد 119 مليون متابع على حسابه
الخرطوم: السوداني
دعت لجنة المعلّمين السودانيين، جميع المعلّمين إلى الخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور لمجلس الوزراء.
وقالت في بيان: “يوم السادس عشر من أكتوبر 2022، سنملأ الشوارع في العاصمة والولايات، للمطالبة بحقنّا في العيش الكريم … سنخرج في يوم الأحد عقب الإفطار ولن يكون هنالك توجيه أو حصص”.
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مستخدمو فيسبوك يفقدون آلاف المتابعين.. والمؤسس مارك زوكربيرج يفقد 119 مليون متابع على حسابه
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