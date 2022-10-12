لجنة المعلمين تدعو للخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور

الخرطوم: السوداني

دعت لجنة المعلّمين السودانيين، جميع المعلّمين إلى الخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور لمجلس الوزراء.

وقالت في بيان: “يوم السادس عشر من أكتوبر 2022، سنملأ الشوارع في العاصمة والولايات، للمطالبة بحقنّا في العيش الكريم … سنخرج في يوم الأحد عقب الإفطار ولن يكون هنالك توجيه أو حصص”.