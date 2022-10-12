الصحة تقر بزيادة عدد مصابي الأمراض النفسية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

كشف ممثل وزير الصحة د. خليل محمد أحمد إبراهيم، عن زيادة عدد مصابي الأمراض النفسية بالبلاد، وأقر بعدم وجود إحصائية دقيقة للحالات، مشددا على ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للصحة من قبل الحكومة والمنظمات، ووصف الميزانيات المخصصة بالضعيفة وتحتاج إلى معالجات للنهوض بالخدمات الطبية.

وقال خليل خلال مخاطبته أمس الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تحت (شعار الصحة النفسية للجميع اجعل هذا الشعار حقيقية) بقاعة الوزارة، إنهم اتخذوا خطوات لزيادة المراكز والمستشفيات المتخصصة في العلاج النفسي مع زيادة التوعية الصحية وتدريب وتأهيل الكوادر، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بالخدمات الصحية مع زيادة الوعي وتلقي الخدمة.

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية د. قرشي عبد البصير دعم المنظمة للسودان، مؤكدا أهمية الدعم للجوانب النفسية.

وتعهد بتدريب وتأهيل الكوادر وتوفير الأدوية، مشيراً إلى ان المنظمة تقدم الدعم الفني خاصة ان الصحة النفسية في السودان من الموضوعات المهمة للمنظمة.