ناظر قبيلة الرزيقات: حميدتي خط أحمر

الخرطوم: السوداني

أكدت قبيلة الرزيقات بقيادة الناظر محمود موسى مادبو، وقوفها ومساندتها للدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وطالبت الحكومة بضرورة الالتفات لأمر الوطن والمواطن من أجل نهضته وتقدمه.

وأكدت القبيلة في تصريحات على لسان ناظر عموم الرزيقات، محمود موسى مادبو، عقب وصول وفد كبير من القبيلة الخرطوم أمس، على وحدتها وتماسكها في مواجهة أي استهداف يتعرض له أبناؤها خاصة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، وأشار الناظر محمود موسى مادبو إلى أن الأوضاع الراهنة بالبلاد أظهرت لهم استهدافاً ممنهجاً ضد الفريق أول حميدتي، معلناً رفضهم التام لأي استهداف يتعرض له وأضاف: (محمد حمدان دقلو هو ابن السودان، وقبل ذلك هو ابن القبيلة، وهو في موقع حساس، لذلك نحن حريصون عليه كل الحرص وهو خط أحمر لن نجامل به).