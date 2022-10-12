محكمة المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات تواصل جلساتها اليوم

الخرطوم : السودانى

تبدأ اليوم الأربعاء المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد التدريب القضائي ، للنظر في قضية 8 متهمين من لجان المقاومة ، بقتل رقيب يتبع للاستخبارات العسكرية .

يذكر أن محكمة الخرطوم وسط، أحالت انعقاد جلساتها إلى معهد التدريب القضائي وذلك بناءً على طلب الدفاع لنقل الجلسات لقاعة أكبر لتحدد المحكمة اليوم الأربعاء أولى الجلسات لسماع المتحري بالقضية.

وفي مارس من العام الماضي أعلنت القوات المسلحة أن رقيباً يتبع لها قُتل بطريقة وحشية مع التمثيل بجثته بمحيط القصر الجمهوري، بالتزامن مع مواكب رافضة للانقلاب .

وفي الجلسة الإجرائية السابقة قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبات تمت الموافقة عليها من قبل قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط تتمثل الطلبات في عرض المتهمين للكشف الطبي والاطلاع على يوميات التحري بالإضافة الى طلبهم نقل الجلسات الى محكمة أخرى تسع الحضور.