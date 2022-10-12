الأمم المتحدة :مقتل 546 شخصًا ونزوح 211 ألفًا بالسودان

السودانى : وكالات

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا”، عن مقتل 546 شخصًا ونزوح 211 ألف آخرين، بسبب أعمال العنف المتفرقة في السودان هذا العام.

وقال مكتب أوتشا، في بيانات أُرسلت إلى “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “الصراع الأهلي في أجزاء من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، أدى إلى نزوح 211 ألف شخص، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر هذا العام

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت مقتل 546 شخصًا وإصابة 846 آخرين، في 252 واقعة نزاعات قبلية وهجمات مسلحة.

وتحدث البيان عن نزوح أكثر من 93 ألف شخص من ولاية غرب دارفور وأكثر من 14 ألف فرد من شمال دارفور، كما أدى الصراع في النيل الأزرق إلى تشريد 64 ألف شخص.