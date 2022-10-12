تعرف على التفاصيل الكاملة لاجتماع البرهان وحميدتي مع قيادات الحرية والتغيير حول التسوية السياسية

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الخرطوم: السوداني

كشفت مصادر سودانية لقناة (الشرق) السعودية، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، اجتمعا مع قيادات الحرية والتغيير (المركزي) وتوصلا لاتفاق حول الكثير من القضايا.

وقالت المصادر، ان البرهان وقوى التغيير اتفقوا على تشكيل حكومة كفاءات يقودها رئيس مدني. على أن تختار القوى المدنية مجلس الوزراء. وأضافت المصادر: “الاتفاق بين أن يكون البرهان قائداً عاماً للجيش وحميدتي قائداً لقوات الدعم السريع”.

كما اتفق البرهان وقوى التغيير على تشكيل مجلس أمن ودفاع يتبع لرئيس الوزراء مباشرة.

في وقت، ما زالت التعديلات على الاتفاق بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير مستمرة.