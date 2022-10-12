 أكتوبر آخر موعد لتسليم الأعمال في مهرجان الخرطوم الدولي لسينما (الموبايل)

الخرطوم : نزار عباس

أكد رئيس مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل الاستاذ والمخرج الكبير سيف الدين حسن ان اليوم الأخير للمتسابقين في المهرجان الدولي بالخرطوم للحصول على جوائز كبيرة بقيمة 12 الف دولار سيكون يوم 27 اكتوبر الجاري.

وحث المتنافسين للمشاركة بتقديم أعمالهم الفنية لنيل جوائز في التقرير الإخباري (جائزة الشهيدة الاعلامية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة) الفيلم الوثائقي الدرامي والصورة الفوتوغرافية ( بشرط أن تكون الأعمال المنتجة عبر الهاتف الذكي الموبايل).

وأشار الاستاذ سيف الدين حسن إلى أن عدد الورش التدريبية المتخصصة في صحافة الموبايل المصاحبة للمهرجان بلغت (6) ورش تجاوز عدد المستفيدين منها (600) شاب وشابة .

وأضاف المشاركات والاقبال على المهرجان فاق التوقعات وبلغ عدد الأعمال الفنية أكثر من (600)عمل فني وصلت للجنة.

وكشف عن تسلمهم أعمال فنية من دول (المغرب ليبيا تونس ومصر والجزائر) ومن دول الخليج العربي مبينا أن انطلاق فعاليات الاحتفال في الأول من نوفمبر بقاعة الصداقة وسط الخرطوم وفي يوم الثاني من شهر نوفمبر القادم يختتم المهرجان بحفل ختامي لتوزيع الجوائز على الفائزين وبمشاركة بيت العود.

وأكد الاستاذ سيف الدين حسن مشاركة ضيوف شرف من نجوم الدراما والسينما العربية والإفريقية وأسرة الشهيدة الاعلامية شيرين أبو عاقلة وقناة الجزيرة الاخبارية القطرية .