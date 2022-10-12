حملة ضخمة لإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمحلية بحري

الخرطوم: نزار عباس

نظمت إدارة المخالفات وترقية المجتمع بمحلية بحري بالتعاون مع رئاسة شرطة المحلية حملة كبرى لإزالة المخالفات والتشوهات البصرية بشارع الشهيد مطر وشمبات البراحة وذلك في محاولة للترقية المجتمعية بالمنطقة بعد ارتفاع وزيادات التشوهات البصرية وغير الحضارية وانتشار الجريمة .

وأوضح مدير المخالفات وترقية المجتمع بالمحلية الطاهر الطيب أن المحلية مستمرة في تنظيم مثل هذه الحملات لإزالة المخالفات والتشوهات البصرية بالطرق الرئيسة وازالة كافة أشكال الظواهر السالبة والرواكيب العشوائية التي يمكن أن تصبح مهددا أمنيا للمواطن .

وأشار إلى أن المحلية تنذر أصحاب المواقع المشيدة بطرق عشوائية ودون تصاديق من السلطات لإزالتها قبل تنفيذ أوامر الإزالة حفاظا على ممتلكاتهم وطالب المواطنين بعدم التعدي على الشارع العام وإقامة المواقع التجارية على الطريق والتي تتسبب في إحداث إزدحام حركة المركبات المرورية في الشارع العام .