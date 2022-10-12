في اليوم الثاني لملتقى الشّعر السّوداني بقاعة الشارقة النّقّاد الشّباب يتألقون

الخرطوم :سعيد عباس

واصل ملتقى الخرطوم لنقد الشّعر السّوداني جلساته صباح أمس بقاعة الشارقة في حضور كبيرٍ تقدّمه الأدباء والشّعراء وأساتذةُ الجامعاتِ السّودانيّةِ والإعلاميّون لتنعقدَ الجلسة الأولى بعنوان سيميائيّة الخطاب وقدّمت أربع أوراق علميّة تحت هذا العنوان وهي جدليّة المثال والواقع في الشّعر السّوداني مقاربة سيميائيّة قدّمها النّاقد الشّاب محمد الحبيب يونس وقد استخدم النّاقد آليّات السّيميائي للنّفاذِ إلى الموضوع المعلن تطبيقا على ثلاثة نماذج لقصائد سودانيّة هي” البحر القديم” لمصطفى سند و”نهايات شاحبة العلو” للواثق يونس وقصيدة “أسراب منطفئة” لإدريس نور الدّين . وقد خلصت الورقة إلى نتائج في المشتبهات والمفترقات من الخصائص ..

أمّا الورقة الثّانية فقد حملت عنوان” سيمياء الخطاب الشّعري” دراسة سيميائيّة في تجليّات الاغتراب والحريّة. قدّمها النّاقد الواثق يونس. وقد حاولت الورقة الكشف عن الأنساق الفكريّة المُتجذّرة في الخطاب الشّعري الحديث على وجه التّحديد بتتبّع تجليّات خطابِ الاغتراب

الملتبس بالثّورة والحريّة تطبيقا على ثلاثة شعراء سودانيّين هم: محمد عبدالباري ومحمد مفتاح

الفيتوري، وحاتم الكناني. وقد انتهت الورقة إلى نتائج منها: أنّ خطاب الاغتراب عند الشّاعر محمد عبدالباري يحمل ملامح ثورة جذريّة في سياقٍ يحتفي بالتّاريخ الثّقافي ويستدعي الظّواهر الثّوريّة التّاريخيّة في التّراث العربي والإسلامي مثل الصّعاليك والخوارج.

وأنّ الشّاعر حاتم الكناني يتحرّك خطاب الاغتراب عنده في أفقٍ عرفانيّ في نزوعٍ نحو المُطلقِ المتعالي.

أمّا الورقةُ الثّالثة فعنوانها: سيميائيّة العنوان في ديوان(كجذور الغمامة في النّبع ) للشّاعر أسامة تاج السّر قدّمها النّاقد الدكتور: الأصم بشير التوم. وقد عمد النّاقد إلى تحليل الإشاراتِ والعلاماتِ السّيميائيّة التي حملها ديوان(كجذور الغمامةِ في النّبع ) مع الوقوفِ على الصّلةِ بين العنوانِ ونصوص الدّيوان. وقد انتهى البحث إلى نتائج أهمها: أنّه من أبرز العلاماتِ السّيميائيّة لعنوان هذا الدّيوان أنّه لخّص الفكرة الأساسيّة والرؤية المحوريّة التي حملها الدّيوان وهي فكرة الرّبط بين المبدأ والمآل.

أمّا الورقة الرّابعة في هذه الجلسة فقد جاءت بعنوان: سيميائيات التّصوّف والإشراق عند التّجاني يوسف بشير أعدّتها النّاقدة الشّابة: فتحيّة ياسر الصّادق وقد حاولت الورقة البحث عن السّيميائيّات الدّلاليّة والإشارات في شعرِ التّجاني يوسف بشير في سياق الرؤية الصّوفيّة الإشراقيّة. وقد انتهت الورقة لنتائج أهمها قدرة الشّاعرة على

توظيف المفردة الواحدة بوجوه سيميائيّة متعدّدة

مثل مفردة اليد.

هذا وقد أدار الجلسة الأستاذ الدّكتور أحمد داؤود أستاذ الأدب والنّقد بجامعة السّودان.

وكانت مشاركة الجمهور حارّة وقويّة وعبّرت بعضها

عن استبشارة بولادة نقّادٍ جدد سيحملون رايةَ

النّقدِ في السّودانِ