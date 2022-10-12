تحت شعار ( مولده صلى الله عليه وسلم حب وإيمان ) … نفحات المولد النبوي الشريف من خيمة الطريقة السمانية

أمدرمان: السوداني

تعد مناسبة المولد النبوي الشريف أهم المناسبات وأكبر المواسم في خارطة برامج الطريقة السمانية الدعوية من حيث أهمية الحدث لما تجده من تجديد ومواكبة وتنوع تنهجه دوماً في برامجها الدعوية والثقافية والصحية والترويحية.

الداخل إلى السرادق المميز الذي نصبته الطريقة داخل ساحة المولد بأم درمان ، يلفت نظره التصميم الفريد والنظام الدقيق وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لكي نتعرف على برامج الطريقة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يحدثنا الأستاذ/ محمد الأنورشيخ إدريس عضو لجنة الإعلام قائلاً إن الطريقة السمانية الطيبية القريبية عرفت بتميزها دوما في مثل

هذه الاحتفالات وتجديدها المستمر في البرامج

، ومع ظهور هلال ربيع الأول تستهل الطريقة احتفالها بزفة حاشدة تعرف بالزفة السمانية بقيادة المرشد العام للطريقة فضيلة الدكتور /الشيخ محمد الشيخ حسن، وينطلق هذا الموكب راجلاً عصر كل جمعة من مسيد الشيخ قريب الله صوب ميدان المولد جائباً الشوارع الرئيسية بأم درمان صادعاً بكلمة التوحيد هادراً بأصوات المنشدين يذكر الناسي ويوقظ الغافل المنشغل بشواغل الدنيا بقدوم شهر ربيع وبداية الاحتفالات، فينطلق البرنامج اليومي في الساحة الرئيسية في الخيمة حيث تقام بها الأوراد وقراءة مولد السمان وحلقة الذكر والمديح والإنشاد وأداء الصلوات المفروضة ، إضافة إلى محاضرات قصيرة يقدمها شباب الطريقة في مختلف المواضيع الدعوية والاجتماعية مع مشاركات طيبة من العلماء الأجلاء ، وفي هذه الأثناء تكون الخيمة عامرة بضيوف المصطفى صلى الله عليه وسلم من المحتفلين المهنئين بالمولد من السادة المشايخ والعلماء والسياسيين والدبلوماسيين ورموز المجتمع والمحبين للجناب النبوي الشريف .

ويصاحب هذه الاحتفالات معرض ثقافي متنوع يشتمل على ملصقات تعرف بالسيرة النبوية المطهرة وتشرح المسائل العلمية المرتبطة بهذه المناسبة للجمهور، كما تعرف هذه الوسائل بالطريقة ومشايخها وأنشطتها على مدار العام ومشاركات المشايخ وجهودهم الدعوية وإسهاماتهم في كافة نواحي الحياة على المستويين المحلي والعالمي مع الصور التي توضح هذه النشاطات ، هذا إضافة إلى مكتبة تعرض فيها المؤلفات العلمية لمشايخ الطريقة المنظومة والمنثورة لا سيما مؤلفات الإمام المجدد البروفيسور الشيخ حسن والتي بلغ عددها 127 مؤلفاً في شتى ضروب العلم والمعرفة.

ويضيف الأستاذ / عز الدين علي عمر رئيس لجنة الدعوة والبرامج الثقافية أن الطريقة أفردت جزءاً مخصصاً في الخيمة للأطفال يشتمل على برامج تربوية هادفة في قالب خفيف ممتع تعنى بالتعريف بالسيرة النبوية ، وتغرس الآداب العامة والأخلاق والقيم الإسلامية في نفوسهم، وتعلمهم طرق التعامل الأمثل مع الآخرين والمجتمع من حولهم وفق ما أمرنا به الدين الحنيف، وتقدم هذه القيم والمعاني من خلال مسرح العرائس والأفلام الكرتونية الهادفة ، إضافة لمشاركات الأطفال في البرنامج العام من خلال المسرحيات والأناشيد والخطب ويتنافسون في مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم والحديث والفقه والرسم والمعلومات العامة وما شابه ذلك، وترصد إدارة الخيمة لهذه المسابقات جوائز تشجيعية تقدم يومياً إليهم، ، ويختتم البرنامج اليومي المعتاد لخيمة الأطفال بحلقة الذكر والتي يقيمها الأطفال بأنفسهم، ، وذلك لغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال عملاً بقوله صلى الله ﻋﻠﻴﻪ وسلم : ( ﺃﺩبوا ﺃﻭﻻدكم ﻋﻠﻰ ثلاث خصال ؛ حب نبيكم ، ﻭحب ﺃﻫل بيته ،ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁن) .

وفي إطار خدمة رواد ساحات المولد ورعايتهم صحياً أقامت الطريقة حملة البروفيسور الشيخ حسن الصحية المجانية والتي كانت إحدى مبادرات الإمام الحسن المتفردة، حيث تقدم هذه الحملة وللعام ١٧ على التوالي مستهدفة 10 آلاف مستفيد لهذا العام، وذلك عبر المركز الصحي المتكامل بساحة المولد بأم درمان والخرطوم انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم 🙁 تداووا فإن الله جعل لكل داءٍ دواء ) برعاية كريمة من المرشد العام للطريقة فضيلة مولانا الشيخ محمد الشيخ قريب الله .

ويقول مدير الحملة الصحية الدكتور عبد الرحيم حافظ الشيخ إن الحملة تشتمل على ( عيادات عمومية – معمل – صيدلية – تثقيف صحي – زيارات أطباء اختصاصيين – كشف نظر – نظارات – إسعاف وطوارئ – التبرع الطوعي بالدم ) حيث تقدم كل هذه الخدمات مجاناً لرواد المولد النبوي الشريف ، وذلك بخيمة أبناء الإمام المجدد البروفيسور الشيخ حسن بميدان المولد بأمدرمان والخرطوم عقب صلاة المغرب طيلة أيام المولد النبوي الشريف.

ويوجد بالحملة قسم للتطعيم بلقاحات الكورونا مع منح الشهادات الموثقة والمعتمدة من القمسيون الطبي بعد 24 ساعة من التطعيم لكافة المواطنين .

وتستهدف الحملة لهذا العام خدمة عدد 10,000 مستفيد تقدم لهم كل الخدمات مجاناً .

في هذه المناسبة العظيمة تحرص الطريقة طيلة أيام المولد على تبادل الزيارات مع الطرق الصوفية داخل ميدان المولد وذلك توطيداً لمعاني المحبة والأخوة والتبادل في الله إقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وإظهاراً للفرح بميلاده الشريف.

ويستمر هذا البرنامج طيلة الليالي الاثنتي عشرة للمولد لتختتم في صبيحة يوم الثاني عشر من ربيع الأنور.