إحالة نائب مدير عام الشرطة وعدد من الفُرَقَاء للتقاعد

الخرطوم: السوداني

أُحيل اليوم للتقاعد، نائب المدير العام للشرطة المفتش العام، الفريق مدثر عبد الرحمن.

كما أُحيل للتقاعد عدد من قادة الشرطة في رتبة الفريق، على رأسهم الفريق أحمد محمد طاهر رئيس هيئة التخطيط والفريق حسين إبراهيم الجعلي رئيس هيئة الشؤون الإدارية، والفريق كمال ميرغني رئيس هيئة الإمداد.

الجدير بالذكر أنّ المُحالين للتقاعد من منسوبي الدفعة 52.

وقالت الشرطة: “الإحالة في إطار الترتيبات الروتينية ومواكبة لهيكل وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، وأصدر الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قرارات سيادية شملت تعديل في هيئة إدارة الشرطة ومنصب مساعدو المدير العام وفقاً للقانون شملت القرارات بالأرقام (509/508/507/506) لسنة 2022م إحالة كل من نائب المدير العام – المفتش العام و عدد (3) من رؤساء الهيئات وعدد ضابطين في رتبة اللواء شرطة وضابط في رتبة العميد شرطة ، كما شملت القرارات (511/510) لسنة 2022م ترقية عدد (4) في رتبة اللواء لرتبة الفريق شرطة من بينهم مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد (7) في رتبة العميد شرطة وعدد (2) من قوات حماية الحياة البرية وعدد (3) من قوات الدفاع المدني لرتبة اللواء شرطة”.

