مُفاجأة: الاستئناف (المُزيّف) يفاقم الأوضاع بمجموعة حازم و8 أعضاء أكدوا عدم صلتهم به بخطابات رسمية

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشأن الاستئناف الذي دفع به الرئيس (السابق) لإدارة نادي المريخ حازم مصطفى.

وبالرغم من القرار الصادر من لحنة الاستئنافات الانتخابية الخاص بإبطال قرار تكوين لجنة تسيير حديدة لنادي المريخ، الا ان المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة تشير الى ان الاستئناف الذي دفعت به مجموعة حازم يحوي العديد من الكواليس التي أثارت شكوكاً وتساؤلات عديدة حول إمكانية وجود (تزييف) به.

وبحسب التفاصيل التي تسردها (السوداني)، فإن 8 أعضاء من لجنة التسيير التي قادها حازم في وقت سابق، دفعوا بخطابات مسبقة للجنة الاستئنافات عبر لجنة الانتخابات أكدوا فيها عدم صلتهم إطلاقاً بالاستئناف المقدم، مؤكدين احترامهم لقرارات لجنة الانتخابات الخاصة بتكوين لجنة تسيير جديدة للنادي بقيادة أيمن اب جيبين آنذاك.

وشهدت قائمة الأسماء التي دفعت بخطابات الى لجنة الاستئنافات عبر لجنة الانتخابات بعض المفاجآت، حيث حوت اسماءً مقربة من رئيس النادي السابق حازم مصطفى نفسه.

وضمت قائمة الأسماء التي رحبت بقرار لجنة الانتخابات السابق، وأكدت عدم صلتها بأي استئناف مطروح كل من مرتضى بتري، حسن إدريس، طارق تفاحة، هيثم كابو، منير نبيل، محمد الفاتح المقبول، سليمان اللابي و د. تهاني حامد.

ووصف مصدر موثوق بإحدى اللجان العدلية بالنادي بأنه وفي ظل هذه المعطيات، فإنّه لا يستبعد وجود (تزييف)، خاصةً وان الأعضاء الذين تقدموا بالخطابات فاق الـ8 من نصاب لجنة حازم الكامل الذي يبلغ 15 عضواً.