جمال الوالي ينعي د. عبد الله حمدنا الله 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم، فقيد البلاد، العالم الجليل:

د. عبد الله حمدنا الله

الذي رحل؛ بعد مسيرة عامرة بالعطاء والحِكمة ونشر العلم والاستنارة.

لقد كان الراحل عَلٌمَاً بارزاً في الأدب والثقافة والتاريخ وعلم الاجتماع، وأستاذاً أكاديمياً جليلاً، وبحر علم ينهل منه طلابه في الجامعات داخل وخارج السودان.

كان الراحل حسن الخُلُق والأخلاق، ومُتفقداً للأصدقاء والجيران، ومُواصلاً الأرحام.

والعزاء موصولٌ لعموم الأهل بولاية الجزيرة، ولأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)