“سودانير” توقع اتفاقًا لاستئناف رحلاتها للسعودية

الخرطوم : إبتهاج متوكل

وقعت إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية ، أمس الاتفاق النهائي مع وكالة الجسر الجوي السعودية ، تمهيدًا لاستئناف رحلاتها للسعودية، بعد غياب إجباري، واعتبرت الاتفاق “اختراق حقيقي” لحل ازمة الناقل الوطني.

وقالت مصادر مطلعة لـ( السوداني) إن التوقيع مع وكالة الجسر الجوي، فتح الباب أمام سودانير ، للتخلص من المديونيات خلال 20 عامًا الماضية، وترتيبات اضافة طائرة إيرباص ٣٢٠ ثم طائرة شحن، واكدت المصادر، ان حدوث هذه الخطوة فعليًا، يجعل سودانير تمضي في الطريق الصحيح، واضافت : استئناف الرحلات إلى السعودية ومن ثم الخليج صارت “مسألة وقت”، بعد اختيار مدير محطة جدة ، والذي سيتم الإعلان عن اسمه في الأيام القادمة، وتوقعت المصادر ان تشهد الفترة المقبلة تطورًا كبيرًا.

واشارت المصادر ، الى ان سودانير تمر “بنقطة تحول كبرى” في مسار عودتها من جديد.