عليو: إذا حدث ما لا يحمد عقباه على أهل دارفور استقبال المستجيرين بهم

الخرطوم : السوداني

أعرب نائب حاكم إقليم دارفور ، محمد عيسى عليو، عن أمله أن يسود السودان الأمن والاستقرار .

وقال في مخطابته لتجمع من أهالي دارفور :” لكن نحن في دارفور يجب أن نفهم تمامًا دفعنا ثمن احتراب وصراعات كثيرة ويجب أن ننتبه”.

وأضاف:” نسأل الله للسودان التوفيق والسداد وكل شيء خير ولكن إذا لا سمح الله حدث ما لا يحمد عقباه أرجو أن تكونوا يا أهل دارفور متماسكين متحابين وموحدين حتى تستقبلوا إخوانكم الآخرين الذين يستجيرون بكم يومًا من الأيام”.

وتابع :” “ضعوا هذا الحديث نصب أعينكم تمامًا أنتم كنتم سودان كبير ودولة مستقلة ولها علمها ونقودها وعلاقاتها الخارجية جاءت ظروف تاريخية وضعتنا مع السودان ومرحبًا بالسودان ولكن الظروف التي اراها بعيني ناس الخرطوم ديل نسأل الله لهم الهداية وأن يجمعهم على كلمة سواء ولكن لا سمح الله إذا حدث أي شيء لايحمد عقباه يجب أن تكونوا أهل دارفور ثابتين موحدين تستقبلوا الآخرين بكل ترحاب وأظنكم فهمتم الرسالة”.