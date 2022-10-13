القبض على شبكة متهمة بتزوير الأوراق الرسمية بالبحر الاحمر

الخرطوم : السوداني

أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر، عن ضبط شبكة إجرامية متخصّصة في تزوير المستندات الرسمية بواسطة أجهزة رقمية متطوّرة.

وقالت إن معلومات قد توّفرت عن نشاط إجرامي خاص بتزوير المستندات الرسمية المتمثّلة في شهادات الميلاد والشهادات الجامعية وشهادات الخبرة بواسطة إحدى المكتبات بالسوق الكبير جوار الجامعة، قادت للقبض على المتهمين بعد استخراجهم شهادة ميلاد لأحد المصادر مقابل مبلغ مالي وضبط بحوزتهم عدد 1طابعة متقدّمة للتصوير الملّون بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر (لاب توب) وماكينة تصوير إضافة إلى مستندات رسمية خاصة بالسجل المدني ورخص قيادة وشهادة ثانوية وجامعية