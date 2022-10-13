تصدير أول شحنة من التكاتك والركشات السودانية إلى كينيا

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن اتحاد الغرف الصناعية السوداني عن تصدير أول شحنة من ” التكاتك، والركشات ” لدولة كينيا

واعتبر الخطوة نقل للتجربة عقب نجاحها في السودان بأيدٍ وخبرات سودانية.

ودعا مصنع الشهاب المصدر للشحنة بتقديم المزيد من الصناعات التي تخدم البلاد وتروج للمنتج السوداني

يشار إلى أن مصنع الشهاب من أوائل المصنعين للسيارات التي تعمل بالكهرباء خاصة الوسائل المستخدمة في المشاوير اليومية، ونقل البضائع البسيطة كالركشات والتكاتك بمواصفات سودانية في سبيل تقليل وتمزيق فاتورة الوقود، فضلًا عن أعباء الصيانة وتشجيع الاستثمارات الصغيرة وزيادة الدخل من خلال هذه المشاريع.