ضبط  مركز صحي يعيد استخدام أنابيب أخذ العينات الزجاجية

الخرطوم : رحاب فريني

ضبطت إدارة الرقابة والتفتيش والمخالفات بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم أحد المراكز الصحية يقوم بإعادة استخدام أنابيب أخذ العينات الزجاجية، وذلك خلال تدشين حمله كبرى استهدفت المستشفيات والمراكز الصحية.

واسفرت الحملة عن ضبط أحد المراكز الصحيه يقوم بإعادة استخدام أنابيب أخذ العينات الزجاجية

وذلك بأخذ هذه الانابيب الزجاجية المستخدمة من وسط النفايات الطبية وإعادة استخدامها مرة أخرى في التحاليل الطبية علما بأنه يجب أن تستخدم لمرة واحدة فقط.

واعتبر المجلس ان هذا الامر يمثل كارثة صحية وبيئية مكتملة الأركان إذ تحتوي هذه الأدوات الزجاجية على مختلف الملوثات والأمراض المنقولة بواسطة الدم بحكم أنها تم استخدامها من قبل وتم رميها وسط النفايات الطبية

كما تم ضبط عدة مخالفات أخرى من ضمنها عدم وجود غرفة مخصصة لتخزين النفايات الطبية إلى حين نقلها عبر الجهات المختصة الامر الذي ينذر بكارثة صحية وبيئية ويمكن انتقال العدوى من هذه النفايات الطبية الى اروقة المؤسسة والمنطقة المحيطة عبر مختلف نواقل الامراض.

وطالب المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم بضرورة الالتزام بالموجهات الخاصة بتخزين النفايات الطبية والتعامل الجيد معها، معلنا استمرار الحملات التفتيشية بصورة دائمة ومستمرة لكل المؤسسات الصحية والصناعية داخل ولاية الخرطوم

من جهته اعلن مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات البيئية، المهندس عطا المنان يوسف، أعلن في تصريحات امس استمرار حملات ضبط المخالفات، ووجه بضرورة الإسراع في فتح بلاغات لدى نيابة حماية البيئة تجاه المخالفين.