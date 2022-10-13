تجارالولايات يتمسكون برفض زيادة الضرائب

الخرطوم: السوداني

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بولاية النيل الأبيض التجاني السرحسن فشل إدارة ضرائب الولاية في حل مشكلة الزيادة الأخيرة باعتبارأن الأمر اتحادي صادرعن وزارة المالية،وأن مصلحة الضرائب جهة منفذة.

وقال في برنامج كالآتي بالنيل الأزرق أمس إن التجاريرون بأن الضرائب المفروضة غيرمقبولة وغيرمنطقية ،وليس من المعقول أن تكون ضريبة التاجر في العام الماضي 100 ألف جنيه ،وفي العام الحالي يتم تقديرها بمليون و100 ألف جنيه.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بولاية القضارف كمال الأميرإلى إصرار تجارالقضارف على موقفهم الرافض لمقابلة لجان الاستئناف بمصلحة الضرائب، وقال انعقد قبل أيام اجتماع ضم حوالي 220 تاجرًا مثلوا الشعب التجارية المختلفة واتفقوا على إغلاق الأسواق بالتزامن مع بداية عمل لجان الاستئنافات،وتم تنفيذ الإضراب بنجاح.

وقال المديرالتنفيذي لمحلية عطبرة يحيى خالد إن المحلية سعت للتدخل لحل مشكلة إضراب التجاروإانعقد أكثر من اجتماع لأن الأغلاق يسبب مهددات عديدة ويؤثرعلى حركة الحياة ،وقال بأنه يريى أن هناك قضية عادلة حلولها في يد جهات الأختصاص الاتحادية .