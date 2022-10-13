أصحاب مصانع: مشترواتناتراجعت.. وإنتاجنا مهدد بالتوقف

الخرطوم : عبيـرجعفر

شكا بعض أصحاب مصانع ومنتجين من ارتفاع تكلفة الانتاج ،ما انعكس على تراجع الطاقة الإنتاجية كاشفين عن خروج عدد من المصانع عن دائرة الانتاج بسبب الكساد وضعف التسويق.

وقال الأمين العام للغرفة الصناعية السابق اشرف صلاح في حديثه لـ( السوداني)ان هنالك تراجعا كبيرا في إنتاجية المصانع بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج وركود وكساد بالاسواق ما انعكس على تراجع حجم المبيعات بالمصانع، كاشفا عن خروج عدد من المصانع عن دائرة الانتاج وبعض المصانع تراجعت طاقتها الانتاجية بنسبة ٥٠ %،لارتفاع الفئة الضريبية من ١٠ الى ١٥% للقطاع الصناعي .

وأوضح صلاح ان توقف المصانع سينعكس على زيادة وندرة اصناف السلع ويتسبب لاحقا في توقف الانتاج بشكل كلي.

وقال مديرمبيعات زيوت طعام التضامن ناصرالحاج لـ(السوداني) ان المصانع تعاني من ارتفاع تكلفة المواد الخام وضعف التسويق ما انعكس على تراجع الإنتاج وتراجع سحب السلع بكميات كبيرة من المصانع والشركات لاستمرارالكساد بالاسواق، وقال ان تكلفة الانتاج قفزت لأكثر من ٤٠% ، وتتراوح نسبة التكلفة على حسب إنتاجية كل مصنع.

وقال صاحب مصنع رفض ذكراسمه لـ(السوداني)ان هنالك تراجعا كبيرا في طرح المنتجات للأسواق بسبب الركودما انعكس على استقرارأسعارها،وأوضح تراجع مشتروات التجار والمصانع معا ،ولفت لآثارزيادة الضرائب في حدوث المزيد من التراجع في انتاج المصانع في ظل استمرار الركود،وقال ان هنالك مصانع توقفت عن الانتاج الجديد للسلع لحين انتهاء السلع المتكدسة لديها في مخازنها وفي الأسواق