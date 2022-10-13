نجاح كبير لأسواق البيع المخفض الأسبوعية بأحياء العاصمة .

الخرطوم: نزار عباس

وجدت أسواق البيع المخفض الأسبوعية نجاحًا منقطع النظير وسط أحياء العاصمة الخرطوم وذلك بعد أن استطاعت كسب ثقة المواطنين من الزبائن لمرونة عملية التعامل في البيع بأسعار تعتبر أقل كثيرًا من الأسواق العادية وأكد عدد من المواطنين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الأسبوعي لأسواق البيع المخفض لشراء أغراضهم وموادهم التموينية للمنزل نسبة لانخفاض الأسعار في البيع المخفض بفارق كبير عن الأسواق المعتادة .

فيما كشف أحد الباعة من السوق الأسبوعية المخفض أن سبب نجاح هذا السوق هو مرونة البيع وحسن التعامل والأمانة والثقة المتبادلة بين الباعة والمواطنين المتسوقين من الزبائن مما خلق روحًا طيبة بينهم بعيدًا عن الاستغلال وطمع وشجع التجار المتعارف في الأسواق العامة الاعتيادية والتقليدية في الأحياء السكنية العامة.