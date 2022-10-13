جمعية الروائيين والمركز الثقافي التركي يكرمان الفائز بجائزة الطيب صالح

الخرطوم :سعيد عباس

كرمت جمعية الروائيين السودانيين (جرس) بالتعاون مع المركز الثقافي التركي بالخرطوم الفائز بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي الأستاذ محمد الأمين مصطفى وذلك بالشراكة مع المركز الثقافي التركي بالخرطوم ، لفوزه بمسابقة الطيب صالح للرواية مركز عبدالكريم ميرغني وتدشين ذات الرواية بالمركز التركي. فيما تناول النقد الأدبي للرواية الناقدان عزالدين ميرغني ومصطفى الصاوي ومن جهته قال رئيس جمعية الروائيين السودانيين العباس على يحيى إن تكريم الروائي محمد الأمين مصطفى بالشراكة مع المركز الثقافي التركي بالخرطوم يؤكد مدى عمق الترابط الثقافي والأدبي بين أنقرة والخرطوم ،وأضاف العباس قائلا بأن المقبلة ستشهد تلاقح ثقافي فكري وأدبي بين العديد من الدول العربية من بينها تونس ومصر والجزائر، وقال ان الجمعية ستستمر دوما في تكريم مبدعيها وتشجيعهم بصورة دائمة في الايام المقبلة.