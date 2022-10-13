تدشين أوبريت لوحة وطن بمسرح الفنانين بالسبت

الخرطوم : سعيد عباس

يستضيف مسرح اتحاد الفنانين بأمدرمان مساء السبت 15 أكتوبر حفل تدشين أوبريت ( لوحة وطن ) الذي كتبه الدكتور عارف تكنة ووضع ألحانه الفنان عمر إحساس فيما أشرف على توزيعه الموسيقي حذيفة فرج ،ويشارك بالغناء في الأوبريت الفنانون عادل مسلم ، هاني عابدين ،أبوبكر سيدأحمد ،محمد زولو ، صباح عبدالله ، لينا قاسم وعمر إحساس .

ويتخلل الحفل فقرات غنائية بمشاركة مطربي “الأوبريت” الى جانب قراءة له ،وستكون هناك مداخلات للتعليق على العمل في ختام العرض ،ووجهت الدعوة للفنانين والمؤسسات الفنية والثقافية والى عدد من القنوات السودانية.