الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الشمال وهطول أمطار في أجزاء متفرقة من البلاد 

الخرطوم: السوداني

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة، انخفاضاً في درجاتها العظمى والصغرى في شمال البلاد، بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد خلال فترة الـ24 ساعة القادمة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوي.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات سنار، النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتوقعات نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد – بحسب وكالة السودان للأنباء – أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، الفاصل المداري والذي يمر اليوم شمال كسلا، جنوب الخرطوم، شمال الأبيض، جنوب الفاشر والجنينة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41°م في مدينة كريمة، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17 °م في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 41 °م بمدينة كريمة وأدناها 18° سُجلت بالجنينة، كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائماً جزئياً في أجزاء من البلاد.