عبده فزع يكتب: يا لاعبي القمة التأهل للمجموعات بين أقدامكم (السوداني) تتابع آخر استعدادات أنديتنا لجولات الحسم هكذا (…) يتخطى المريخ عقبة الليبي أعباء كبيرة للدفاع والحراس في جولتي الإياب

الهلال فاجأ الشباب بـ”بنجامين مكابا”.. والتمركز الخاطئ للدفاع الازرق ينذر بكارثة

كرشوم.. نوح ومازن كلمة السر الحمراء وهذا ما نخشى عليه في لقاء المصير

الساحلي يثبت بالدليل “الكونفيدرالية لعنة الاندية السودانية”.. والخوف على القمة من الترجيحية

البداية الجيدة والقوية للمريخ والهلال في الدور الاول من دوري ابطال افريقيا بفوز المريخ الغالي على الاهلي الليبي بهدفين نظيفين على ملعب قلعة شيكان بالابيض وتعادل الهلال الايجابي والثمين بهدف لكل امام الشباب الافريقي التنزاني في ملعبه ووسط انصاره احدث ارتياحاً في صفوف الفريقين ولكن الصعب ينتظرهما في ملعب الشهداء ببنغازي عند الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل وبالجوهرة الزرقاء بالأحد.

عبء كبير على دفاع وعرين القمة

يتحمل دفاع الهلال والمريخ ومن خلفهما الحارسان علي عبد الله ابو عشرين ومحمد المصطفى عبئاً كبيراً في لقائي المريخ امام الاهلي الليبي والهلال امام الشباب التنزاني بأن ينجحا في الذود عن مرماهما ببسالة والحيلولة دون دخول أي هدف في شباكهما.

كيف يتخطى المريخ عقبة الأهلي الليبي

اذا اراد المريخ تجاوز عقبة الاهلي الليبي والاستمرار في دوري الابطال فليس امامه سوى اتباع او ممارسة اسلوب شمال افريقيا في خنق الملعب على لاعبي الفريق الليبي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في المساحات الخالية خلف خط وسط لاعبي الاهلي وتنفيذ ذلك يتطلب اختيار التشكيل الذي يحافظ على الفوز بالتوازن الدفاعي والهجومي والمثير للدهشة والاستغراب ان مدرب المريخ غازي الغرايري قد لعب المباراة الأولى بتكتيك دفاعي وكأنه يؤدي المباراة خارج ملعبه وهذا ليس له تفسير سوى انه كان خائفاً على فريقه وان الحظ وقف إلى جانبه في هذه المباراة.

الهلال فاجأ الشباب بدار السلام

في ذهاب الدور الاول لدوري الابطال الافريقي حقق الهلال بطل السودان تعادلاً بطعم الفرحة وتألق في الشوط الثاني بمثلما تفوق خلال مباراتيه امام سانت جورج الاثيوبي في الدور التمهيدي من البطولة ببحر دار والجوهرة الزرقاء ووصل الى شباكه مرتين في شوطه المفضل بعد تأخره بهدفين في الشوط الاول في لقاء الذهاب ببحر دار وكرر ذات السيناريو باحرازه لهدف التأهل في الشوط الثاني بالجوهرة الزرقاء عن طريق مكابي ليليبو من ركلة جزاء في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة واحرز هدف التعادل في الشوط الثاني لمباراته امام الشباب التنزاني في ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة دار السلام عن طريق محمد عبد الرحمن الغربال من صنع ياسر مزمل وهذا الهدف هو سيناريو لاهداف سابقة للهلال او للمنتخب الوطني الاول.

يا لاعبي القمة التأهل للمجموعات بين اقدامكم

تأهل الهلال والمريخ إلى دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا في ملعب لاعبيهما وفي متناول اقدامهما والمطلوب منهم ان يكافحوا ويجتهدوا لتحقيق آمال وتطلعات جماهيرهما.

التمركز الخاطئ لدفاع الهلال ينذر بكارثة

في دفاع الهلال اخطاء فظيعة بسبب ضعف الرقابة وعدم المساندة الفاعلة من وسط الملعب خارج منطقة جزاء الفريق كما حدث في هدف الشباب التنزاني الوحيد في دار السلام ومن المهم جداً ان يعالج فلوران التمركز الدفاعي الخاطئ والذي يمكن ان ينذر بكارثة.

تغييرات فلوران تصنع الفارق دائماً

اللافت في اختيار المدير الفني للهلال الكنغولي فلوران ايبينجي لتشكيل كل مباراة افريقية احتفاظه باوراق رابحة على الدكة يمكنها ان تصنع وتحدث الفارق في الوقت الذي يريده المدرب خاصة في الشوط الثاني وتثمر تغييراته دائماً عن تقدم ملحوظ على المستوى الهجومي والتكتيكي كما حدث في مباراتي سانت جورج ببحر دار وبالجوهرة الزرقاء وامام الشباب التنزاني بدار السلام.

الساحلي ضحية الاهمال.. الكونفيدرالية لعنة للاندية السودانية

كلهم وقفوا يتفرجون على هلال الساحل الذي يمثل السودان في بطولة الكونفيدرالية الافريقية التي باتت لعنة تطارد الاندية السودانية التي تشارك فيها دون ان تجد اي اهتمام او دعم مالي من الدولة او حكومة الولاية او اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية حيث ظلت هذه الاندية المغلوب على امرها تشارك في هذه البطولة لتدفع الثمن غالياً في النهاية والغريب ان النحس طارد العديد من الاندية التي شاركت في بطولة الكونفيدرالية وهبطت من الدرجة الممتازة بعد مشاركتها في الكونفيدرالية او نجحت في الافلات من الهبوط بأعجوبة والامثلة كثيرة فقد سبق ان هبط حي العرب بورتسودان بعد مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الافريقي ونفس الشيء حدث مع الاهلي الخرطوم والنيل الحصاحيصا وهلال الابيض والامل عطبرة والخرطوم الوطني وفي الموسم الاخير فلت الاهلي مروي والوادي نيالا بأعجوبة بعد ان كانا الاقرب للهبوط من الممتاز.

حدث ما لم يتوقعه نصر الدين النابي

المدير الفني للشباب التنزاني تعادل فريقه الشباب الافريقي التنزاني مع هلال السودان بهدف لكل ويبدو ان النابي لن يتنازل في لقاء العودة بالجوهرة الزرقاء يوم الاحد المقبل عن المكسب وسيجتهد ويحاول مفاجأة الهلال بملعبه كما حدث له في دار السلام في الاستمرار بالبطولة وهذا حق مشروع بالنسبة له.

نوح وكرشوم ومازن كلمة السر في المريخ

لولا مهارة الجزولي نوح واجتهاد مازن محمدين المدافع الايمن وصلابة المدافع مصطفى كرشوم الذي حرم الاهلي الليبي من اكثر من هدف لخرج المريخ بغير المكسب الثمين الذي حققه بفوزه بهدفين نظيفين على الاهلي طرابلس الليبي فالثلاثي المذكور لعب دوراً كبيراً في خروج المريخ بهذه النتيجة ولولاهم لوقع المريخ في فخ التعادل السلبي على الاقل امام الاهلي الليبي.

اخشى ان يقع المريخ والهلال في فخ الركلات الترجيحية

نأمل ان لا يصل الهلال والمريخ لسيناريو ركلات الحظ الترجيحية في مباراتيهما امام الشباب التنزاني والاهلي الليبي خاصة وان الكرة عودتنا على المفاجآت والتي نأمل ان تكون لصالح القمة وان يتأهلا الى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.