الحرية والتغيير لـ(السوداني): المكون العسكري سيبدي مُلاحظاته على مشروع دستور نقابة المحامين خلال اليومين القادمين

الخرطوم: هبة علي

كشفت الناطق الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، سلمى نور لـ(السوداني)، عن موعد رد المكون العسكري للتحالف بشأن النقاط التي قال للجنة الموفدة للحوار معه، بعد قبوله بمشروع دستور نقابة المحامين أرضية للاتفاق القادم مع أطراف الأزمة، قال إنه سيُحدِّدها ويُبدي مُلاحظاته عليها، قاطعةً بأن الرد سيكون خلال اليومين القادمين.

وشدّدت سلمى، على عدم وجود خلافات داخل التحالف بشأن دستور المحامين أو ممارسة العملية السياسية وتطويرها بالتفاهُمات مع أطراف الأزمة.