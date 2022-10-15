الفريق أول البرهان يُغادر إلى إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

غادر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى مدينة بحر دار الإثيوبية للمشاركة في منتدى تانا حول السلم والأمن في أفريقيا، والذي ينعقد يومي ١٤ و١٥ من أكتوبر الجاري بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وسيعقد المنتدى، حلقات نقاشية حول حالة السلم والأمن في أفريقيا والثقافة كمحرك مستدام للسلام والتنمية الفكرية، وتأملات ورؤى قارية حول المهددات الأمنية في القارة، بجانب تأثير انعدام الأمن العالمي على القارة الأفريقية، إضافةً للعديد من الموضوعات المتصلة بقضايا السلام والأمن والتنمية في أفريقيا – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صبير.