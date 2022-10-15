مزارعو المطري يحذرون من المجاعة لانتشار الآفات الزراعية

الخرطوم : رحاب فريني

حذر نائب رئيس اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان، غريق كمبال ، من وقوع كارثة مجاعة تهدد البلاد بسبب ظهور الآفات الزراعية التي انتشرت في المشاريع الزراعية وبدأت تقضي علي الأخضر واليابس من الزرع .

في ظل ما اسماه “تقاعس الدولة” عن القيام بواجبها تجاه مكافحة هذه الآفات خاصة آفة الطير .

وقال كمبال لـ( السوداني) إن الموسم مهدد بالفشل بسبب انتشار أسراب الطير التي تبيد الآن في المحاصيل الزراعية في غياب تام للدولة.

مشيرًا إلى أن الوقاية وفرت طائرة واحدة لدارفور وكردفان تكافح الطير ومبيدات منتهية الصلاحية، وقال إن المزارعين جأروا بالشكوى لجهات الاختصاص ولكنها لم تحرك ساكنًا والآن المزارعون يعانون من انتشار هذه الآفات، اضاف لجأوا

لمكافحة الآفات بالطرق التقليدية.