الجزولي: على جماهيرنا الاستعداد للزحف نحو الخرطوم لإسقاط التسوية

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي جماهيرهم في أنحاء البلاد كافة للاستعداد للزحف نحو الخرطوم إذا عاد من أسماهم “بالمغول الجدد” لحكم الخرطوم مرة أخرى دون تفويض شعبي وإذا عادوا لتجريف قيم السودانيين وتدمير التعليم والمؤسسات وانتهاك الحقوق الدستورية وتقييد الحريات وتسييس العدالة.

وقال الجزولي في برنامجه “10” دقائق، إنهم لن يسمحوا للنهج السابق بالعودة مرة أخرى مؤكدًا أنهم سيعملون على إسقاط أي تسوية سياسية جديدة برعاية خارجية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

وطالب الجزولي الجيش بتبيان حقيقة ما يتم تداوله من اتفاق تسوية بينه وقحت المجلس المركزي عبر بيان للناطق الرسمى باسمه أو المتحدث باسم رئيس مجلس السيادة إن لم يكن ذلك صحيحًا.

وأضاف:” نحن فى انتظار بيان رسمي معروف من الذي وقعه فيما إذا كان هناك تفاوض اصلًا وفيما إذا انتهى هذا التفاوض إلى تسوية”.