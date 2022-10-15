مجموعة دال تموّل ١٢٠ زيجة في حلايب

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

احتفل شباب قبائل البشاريين في محلية حلايب بزواج ١٢٠ شابًا وشابة بتمويل من شركة دال وشارك والي ولاية البحر الأحمر بالإنابة فتح الله الحاج أحمد في كرنفال الزواج الجماعي وثمن الوالي بالإنابة رعاية شركة دال وتمويلها مشروع تزويج ١٢٠ من شباب المحلية وطالب فتح الله دال وغيرها من الشركات تنفيذ ونقل التجربة لكل محليات الولاية وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الداعمة .

فيما أكد وزير النقل السابق ابن المنطقة مهندس ميرغني موسى بأن فعاليات الزواج الجماعي برعاية شركات مجموعة دال تأتي من أجل تعزيز الحياة الكريمة؛ وتكوين نواة أسرية لمجتمع معافى وتنمية اجتماعية لإدارة عجلة التنمية.

وأعلن ميرغني في حفل الزواج الجماعي الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب عن تبنيهم المزيد من المشروعات التي تسهم في استقرار الشباب بكل محليات البحر الأحمر.

هذا وأكد ممثل شركة دال المهندس عارف نجم الدين استعداد مجموعة شركات دال للدعم وقال إنها تعمل في كل ربوع السودان لإدارة عجلة التنمية والاقتصاد.