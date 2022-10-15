تقرير لبنك السودان يكشف ارتفاع قيم التجارة الخارجية خلال شهرين

الخرطوم: السوداني

ارتفعت قيم التجارة الخارجية للبلاد في مستوياتها الثلاثة، الصادرات والواردات والميزان التجاري، ارتفاعا قليلًا خلال الفترة من إبريل وحتى يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري.

وقد أدت هذه الزيادات الطفيفة إلى زيادة صادرات النصف الأول كلها أي الفترة من يناير- يونيو، حيث بلغت 2.9 مليار دولار أمريكي.

فيما سجلت الواردات ما يزيد عن 4.4 مليار دولار أمريكي وبالتالي ارتفاع وزيادة قيمة العجز في الميزان التجاري إلى أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد عن الثلاثمائة مليون دولار وفقاً للموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي بحالة دورية كل ثلاثة أشهر.

وسجل شهر يونيو أكبر زيادة في الصادرات حيث بلغت خلاله أكثر من 576 مليون دولار أمريكي وكذلك الواردات التي زادت عن 862 مليون دولار أمريكي.

وكان الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية قد سجل، خلأل الربع الأول من العام المالي الجاري 2022، عجزًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية.

وبلغ إجمالي صادرات البلاد خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ما قيمته واحد (1) مليار و394.111 ألف دولار أمريكي. فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد اثنين (2) مليار و620.472 ألف دولار أمريكي.

وتشكلت غالبية سلع التجارة الخارجية في حالتي الاستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة.