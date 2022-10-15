عودة الدب الروسي لإفريقيا… محاولة موسكو لإنهاء عزلتها

ترجمة: سحر احمد

“عودة الدب”، هكذا تلخصت علاقة روسيا بإفريقيا لعدة سنوات. الأرقام لا تعكس علاقة وثيقة بشكل خاص، وحجم التجارة ضئيل، وكذلك الاستثمار الروسي المباشر. ومع ذلك، فقد نما شيء ما هناك، وينعكس ذلك جليًا، في صمت الدول الإفريقية عن إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

طبيعة العلاقة:

اعتبرت صحيفة ” sueddeutsch” الألمانية أن التوصيف الدقيق لنوع العلاقة التي تربط روسيا بإفريقيا تتمثل في محاولة روسيا لفرض نفوذها بإفريقيا.

وأشار التقرير الألماني إلى الموقف الإفريقي فيما يتعلق بإدانة الهجوم الروسي، إلى أنه ناهيك عن العقوبات، التي لم تؤيدها الدول الإفريقية، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الغزو، صوت ما يقرب من نصف الدول الإفريقية البالغ عددها 55 ضده، وامتنعت 17 دولة عن التصويت، وغابت ثماني دول. وانتقلت إرتريا من التصويت بلا إلى الامتناع حتى أن جنوب إفريقيا أثارت دهشة الدبلوماسيين الغربيين، بموقفها، فقد امتنعت عن التصويت، وقالت سفيرة جنوب إفريقيا ماتو جوييني، إن بلادها تعتبر “وحدة أراضي الدول ووحدة أراضي أوكرانيا أمرًا مقدسًا، معربة عن رفضها كل الإجراءات التي تقوض أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. لافتة، “إلى امتناعهم عن التصويت على القرار نسبة لاعتقادهم أن هدف هذه الجمعية ينبغي أن يتماشى مع تفويضها يجب أن يكون دائمًا الإسهام في نتيجة بناءة تفضي إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا”.

زيارة دقلو:

وألمحت الصحيفة الألمانية إلى العلاقة بين موسكو والخرطوم، في سياق زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو إلى موسكو، في أواخر فبراير من العام الحالي، معتبرة أنه الرجل الأقوى في السودان منذ العام 2019، ولم يفت على الكاتب الإشارة إلى استبدال قائد قوات الدعم السريع لزيه العسكري المعتاد واستبداله بالبدلة وربطة العنق خلال هذه الزيارة.

وبحسب الصحيفة فإن دوافع الدول الإفريقية في إقامة روابط مع موسكو مختلفة تمامًا. في إرتريا، كراهية الغرب شأن دولة، وتأمل دول مثل مالي والسودان في الحصول على مساعدة من روسيا. فيما ندد آخرون بالعنصرية التي يعاني منها الطلاب الأفارقة في أوكرانيا. وفي جنوب إفريقيا، لا يزال البعض يتذكر الحرب ضد الفصل العنصري، حيث قدم الاتحاد السوفيتي المال والمأوى لمقاتلي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. يميل الناس إلى نسيان أن أوكرانيا كانت أيضًا جزءًا من الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت واستقبلت الطلاب. لقد سئمت بعض الدول الإفريقية ببساطة من الانضمام إلى كتلة في لعبة القوى العظمى.

خلال الحرب الباردة، دعمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الطغاة المحليين وشنوا حروبًا أيديولوجية بالوكالة، سواء في أنغولا أو موزمبيق أو إثيوبيا أو الصومال أو السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. جاء الطلاب الأفارقة إلى موسكو للدراسة، بالمقابل قام المدربون العسكريون الروس بزيارات لإفريقيا. بنهاية الاتحاد السوفيتي، انتهت الصداقة، وأغلقت السفارات، ولم يعد هناك مال.

المرتزقة الروس:

علاوة على كل شيء، تمتلك روسيا أسلحة ومرتزقة لتعرضها، انخرطت موسكو بشكل أكبر في إفريقيا لعدد من السنوات. إنها تطرح نفسها كشريك للبلدان المعزولة في العالم، كبديل مفترض مناهض للاستعمار الفرنسي والأوروبي. قبل ثلاث سنوات، دعا بوتين القادة الأفارقة إلى قمة في سوتشي، حضر 43 منهم، وقيل إنه تم إبرام صفقات مع 30 دولة لشراء الأسلحة والمساعدات العسكرية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حينها، على أن تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية يعد إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية، لافتًا إلى أنهم لن يشاركوا في “إعادة توزيع” ثروة القارة، لكنهم مستعدون للمشاركة مع إفريقيا من أجل التعاون.

ووفقًا للتقرير، تمتلك روسيا أسلحة ومرتزقة لعرضها. ووفقًا لحسابات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام ، فإن 18% من صادرات الأسلحة الروسية تذهب إلى إفريقيا. أيضآ تستفيد روسيا من المواد الخام الإفريقية.

في مالي، تمكنت روسيا من الاستفادة من استياء كثير من الناس من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا. يقال إن ما يصل إلى ألف من المرتزقة من قوات فاغنر التابعة للكرملين موجودون في البلاد ويدعمون النظام العسكري. لذلك أنهى الفرنسيون تعاونهم مع مالي وانسحبوا، ومن المحتمل أن يتبعه الجيش الألماني قريبًا.

غالبًا ما يتم تجاهل المخاوف بشأن المرتزقة، الذين ارتكبوا بالفعل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي مالي. قال أحد كبار مؤيدي الانقلابيين في صحيفة زود دويتشه تسايتونج في (فبراير): “كل هذا دعاية غربية. روسيا شريك نزيه”.

وتساءل التقرير، ما إذا كان التاريخ سيعيد نفسه؟ وهل سيتم تقسيم إفريقيا الآن إلى كتل مرة أخرى؟

قد لا تمتلك روسيا الموارد اللازمة للمشاركة على نطاق واسع، خاصة حاليًا عقب أن ثبت أن غزو أوكرانيا أصعب بكثير مما توقعته موسكو. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تقدم الدعم عندما يكون الوضع مؤاتياً. مزيد من العمل على أساس الفرص العفوية كاستراتيجية طويلة الأجل. يمكن للمرء أن يفترض أنه في الأشهر المقبلة، إن لم يكن السنوات، ستكون أوروبا منشغلة بأوروبا الشرقية وليس بإفريقيا بشكل مكثف كما كان من قبل. أصبحت روسيا حاليًا معزولة عن العالم نفسه، لكنها تبحث عن شركاء يشعرون بنفس الشعور – ولا يطرحون الكثير من الأسئلة.

من المحتمل جدًا أن تقوم موسكو قريبًا بإجراء تمثيل لها في أنغولا. ستكون هناك انتخابات هذا العام، يجب أن يكون الرئيس جواو لورينسو، الذي درس في أكاديمية لينين، سعيدًا بمساعدة الحملة ويمكنه رد الجميل بالنفط. وفي غينيا، تقوم الشركات الروسية بتعدين البوكسيت، في إشارة لخام الالمونيوم، وتتعاون مع النظام العسكري. كذلك في نيجيريا، تخطط روسيا لبناء محطات طاقة نووية وتدريب الجيش.

وتشير الصحيفة الألمانية إلى أنه في السودان، لا يوجد نقص في الجنود، لكن هناك نقص في الحبوب الغذائية – الشحنة الأولى من روسيا في طريقها بالفعل. من ناحية أخرى، ترغب موسكو في إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر ستكون الأولى في إفريقيا. عندما عاد دقلو من زيارته لموسكو، أكد أن الأصدقاء الروس مرحب بهم للغاية على الساحل السوداني.