بروز اسم البروفيسور منزول عسل لتولي منصب رئاسة الوزراء

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) أنه برز اسم البروفيسور منزول عسل، لتولي حقيبة رئاسة مجلس الوزراء، عقب الاتفاق القادم والمرتقب بين العسكريين والمدنيين. وبنص الاتفاق، منصب رئيس الوزراء يجب أن يتقلّده أصحاب الكفاءات المهنية المستقلة غير الحزبية.

وقالت المصادر، إنّ اسم منزول طُرح ووجد قبولاً، نسبةً لشخصيته التوافقية المعتدلة، وكونه مُلِماً بالقضايا والمشاكل وتعقيدات الأزمة السودانية، وله العديد من البحوث والأوراق العلمية والمحاضرات فيها، بحكم تخصصه الأكاديمي. ويتمتّع بعلاقات واسعة في الأوساط العلمية والسياسية والاجتماعية والدولية.

ويُعد منزول من أحد أبرز علماء الاجتماع في البلاد، وهو أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في جامعة الخرطوم، وشغل العديد من المناصب الرفيعة، منها مدير معهد أبحاث السلام في جامعة الخرطوم.

حصل منزول على شهادة البكالوريوس في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، والماجستير بذات التخصص من جامعة الخرطوم، والدكتوراه بالأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة بيرغن في النرويج.

حاز على العديد من الجوائز والمنح منها: “علماء المجتمع المدني، جائزة التفوق الأكاديمي من جامعة الخرطوم، وجائزة جامعة الخرطوم لأفضل طالب برتبة الشرف، ومنحة بحثية من مؤسسة فورد، ومنحة من مركز CEDEJ للمنح الدراسية”.

وهو عضوٌ في عدد من اللجان والجمعيات “جمعية علم الاجتماع السوداني، والجمعية الدولية لدراسة الهجرة القسرية”، وكان عضواً في “اللجنة التنفيذية والمنتدى المدني السوداني، ومجلس عمداء بجامعة الخرطوم”.

كما شغل منصب مدير برنامج المنطقة في وكالة التعاون وأبحاث التنمية بشمال السودان (اكورد)، وشغل منصب مدير شؤون الخريجين بجامعة الخرطوم.