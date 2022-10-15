المريخ يهزم التحكيم ويتأهّل إلى دور المجموعات.. ومطالب بإقالة الغرايري 

الخرطوم: السوداني

ظَفرَ المريخ ببطاقة التأهُّل إلى دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بالرغم من خسارته بثلاثة أهداف لهدف أمام الأهلي طرابلس في المباراة التي جرت مساء اليوم بليبيا.

وبالرغم من تقدم المريخ بهدف السبق عن طريق رمضان عجب، إلا أنّ الفريق الليبي استطاع تحقيق الفوز، بيد أنّ نتيجة مباراتي الذهاب والإياب كفلت للمريخ التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

وتعرض المريخ إلى ضغط تحكيمي من قبل الحكم المغربي رضوان جيد، بيد أن إصرار اللاعبين كان عالياً على تجاوز اللحظات الصعبة التي مروا بها.

وظهر المريخ في المباراة بمستوى فني متواضع نتيحة للأخطاء الفنية الفادحة التي ارتكبها المدير الفني غازي الغرايري الذي رصدت (السوداني)، ارتفاع المطالبات بإقالته من منصبه وسط مجلس إدارة النادي والاعلام المريخي وجماهير النادي، نسبةً لعدم تطور الفريق في عهده، وغياب اللمسة التدريببة وسط الفريق.