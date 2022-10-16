زراعة مليون فدان قمحًا بالموسم الشتوي

الخرطوم : رحاب فريني

أعلن وزير الزراعة والغابات المكلف، د. أبو بكر عمر البشرى، عن زراعة مليون فدان بمحصول القمح على مستوى السودان في العروة الشتوية لهذا الموسم

وناقش اجتماع لجنة الموسم الزراعي الشتوي بوزارة الزراعة والغابات أمس، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم الدخيري، والجهات ذات الصلة.

واستعرض مديرو المشاريع الزراعية المعوقات التي تواجه زراعة القمح لهذا الموسم والتي تم حصرها في عدم كفاية التمويل، وتوفير تقاوي القمح بالقدر الذي يغطي المساحات المستهدف زراعتها، إلى جانب عدم التزام الدولة بشراء المنتج من القمح، وعدم تحديد سعر تركيزي للمحصول في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأمن الاجتماع على ضرورة التزام البنك الزراعي بتمويل الأسمدة والجازولين والخيش، إلى جانب التزام الدولة بإعلان سياسات واضحة تجاه محصول القمح بتحديد سعر تركيزي منذ وقت مبكر، وشراء فائض القمح المنتج من المزارعين عبر المخزون الاستراتيجي.

كما أقر الاجتماع ضرورة إنشاء محفظة للتمويل برئاسة البنك الزراعي تضم عددًا من البنوك، مع ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على الزراعة تشجيعًا لمزارعي القمح.