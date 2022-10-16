تجار :القطوعات المتكررة للكهرباء تضر بالعمل

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بالأسواق تأثرهم الكبير من قطوعات الكهرباء على السوق والحركة الشرائية

وقال مورد سكر بسوق ام درمان عبدالباسط احمد في حديثه لـ( السوداني ) ان القطوعات تؤثرعلى البيع ونفسية التاجر،وأشارإلى استقرارسعرالسكر..جوال زنة(50)تراجع لـ(30)بدلا عن(31)الف جنيه، ولفت احمد لتأثيرات انقطاع الكهرباء الكثيروخاصة على المصانع بزيادة تكاليف الإنتاج .

وأكد تاجر جملة ببحري التاج علي ان الشعب السوداني يعيش كما في العصر الحجري ،وقال ان العالم تطور وتخلى عن مشاكل الكهرباء الكثيرة واتجه إلى الطاقة الشمسية ، ولفت الى زيادة تكاليف التجار عند العمل بالمولدات لارتفاع اسعار الوقود في ظل الركود وضعف القوى الشرائية ما يضطر التجار لزيادة الأسعار ،مبينا ان سعرجوال السكر تراجع إلى(30) الف جنيه لزنه (50) كيلو بدلاعن(31) الف جنيه ،وقال ان هنالك ركودا حادا في الحركة الشرائية، متوقعا المزيد من تراجع الأسعار

وقال تاجرسلع بالخرطوم عيسى فضل ان انقطاع الكهرباء يؤثر على توقف العمل بالسوق.

وأشار الى ان بعض السلع الغذائية لاتتحمل انقطاع التيارالكهربائي لفترات طويلة لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، وقال أن برمجة الكهرباء أصبحت عشوائية لاتراعي حقوق المواطن، وتابع ما يحدث بقطاع الكهرباء فوضى والشعب يدفع الثمن