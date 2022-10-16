التسوية نحو الديمقراطية تحدي المرحلة

بات واضحًا أن السودان وصل نهاية خط التغيير، بمعنى أن التغيير أصبح ضرورة تستوجب أول ما تستوجب الإيفاء بشروطه، فدون ذلك تدخل البلاد في كابوس المواجهة العنيفة، ومن ثم تكون عرضةً للتقسيم والتجزئة، حيث لا تصلح هنا معادلات الأيديولوجيا، ولا الانتماءات السياسية، ولا طائفية إرثية ولا صفوة نخبوية أيا كانت. فقد استنفذ الصراع بين المتعلمين والتقليديين كل سني الاستقلال وبلغ الآن بعد مُضي أكثر من ستة عقود نهاياته، وهي نهايات كنا نبلغ محطتها عند كل ثورة منذ أكتوبر مرورًا بإبريل وأخيرًا سبتمبر، لنعيد مرة بعد مرة إنتاج ذات سيناريو وتفاصيل صراع الصفوة مع الطائفية في شكله العام، ونطور من حيث لا نشعر صراع أشد ضراوة بين الصفوة ذاتها، صراع يُعمل ذات الأهداف التي كان المستهدف بها الطائفية والمحدد في استئصالها وأزاحتها عن الوجود، ليصبح سلاحًا مشروعا تَستهدف به كل فئة الأخرى، ثم أصبح راسخًا في لا شعور الفعل والنشاط السياسي يوجه السلوك بوعي وبلا وعي احيانًا، لكنه صار رتيبًا ومعتادًا، أي تم تطبيعه وهنا خطورته.

على خلفية العسكرة وبسببها الاستئصال أصبح عقدة وأزمة بين الكيانات الحزبية والمدارس المذهبية لا تكاد تقبل أياً منها الأخرى، حتى داخل الكيان أو الحزب الواحد فالاختلاف هنا أشبه بالتوأم السيامي قبل تطور الطب، خياره فقط التخلص من أحد التوأمين ليعيش الآخر. عشنا أصعب تجارب الاختلاف داخل الأحزاب والقوى السياسية مع مايو والصراع داخل الحزب الشيوعي وانقلاب 19 يوليو وفداحة الخسارات أينما وليت وجهك. ثم أعدنا ذات التجربة مع مفاصلة الإسلاميين في الإنقاذ وخسرنا زمنًا استطال و بخسائر لا حصر لها، وفي كلا الحالتين كان الخيار واحدًا فقط هو تخلص طرف من الآخر واستئصاله رغم الانتماء لذات الحزب أو الحركة.

ثورة سبتمبر تعلن بوضح أن مسار توظيف العسكر كان المسار الخطأ، وأنه الآن بات مستهدفًا باعتباره أكبر العوائق التي تسد مسار التغيير. وأن ابتعاد العسكر عن الحكم وتعاطي السياسة، هو أهم مفتاح وأقوى بداية لطريق التغيير. وأن عدم حسم أمر العسكرة لن يؤدي إلا إلى الفشل المستدام. وأن التغيير، لنقل الثورة تفرض الآن على المدنيين أن يكونوا مدنيين، وعلى العسكر أن يكونوا عسكريين.

الأزمة كانت في استعانة المدنيين بالعسكر، ثم تنتهي السلطة موضوع الصراع للعسكر مرة بعد مرة رغم التكرار. وحل الأزمة هو ضرورة أن يصير المدنيون مدنيين يتعاملون ويطورون الوسائل والسبل المدنية في المنافسة والصراع السياسي فيما بينهم. أصبح التغيير أن يطور المدنيون ما أهملوه طيلة الستة أو السبعة عقود الماضية، تأسيس مؤسسات وتقاليد سياسية بينهم عالية المرونة والقابلية للتطور، وتمتين قابليتها للتعاون والتحالف والتشارك مع الآخر فلا نظام ديمقراطي يمكن أن يوجد ويستمر دون نسق موضوعي للتحالفات السياسية، ورغم الصعوبة إلا أن هذا هو اتجاه التغيير الذي تدفع به الثورة والثوار في الشوارع. وهنا بالتحديد المشكلة في صعوبة إحالة الأمر بين القوى المدنية، وخير دليل على ذلك فترة الانتقال المتأزمة هذه.

فترة الانتقال الحالية تشرح كيف صارت الخبرات في الحكم على تراكمها محصورة بين العسكر، وأن المدنيين مثلما لجأوا إلى الطائفية بعد تجربة مؤتمر الخرجين أصبحوا كذلك يحتمون لاجئين إلى العسكر. رغم أن العسكرية نسق تراتبي محكم لا يُعلى عليه؛ فإنها حولت أدوات السياسة ومنظوماتها إلى أدوات بل والأجسام تتعامل وتتقبل الطرق والوسائل العسكرية، فهي تستبد بقوتها ولا تحتمل التداخل بأي درجة مع المدني، فالعسكرية يمكن أن تنقلب على الأوضاع كافة وتعتقل السياسيين أو تحل البرلمان أو تعلن حالة الطوارئ دون اتباع إجراءاته الدستورية، فبدل الأحزاب صار وجود وانتشار الحركات المسلحة هو الأصل، بل كانت الحركات من أقوى العوامل في هزيمة تجربة الانتقال الحالية. وتاريخيًا هذا مؤشر أساسي بدأ منذ تعقيد مشكلة الجنوب وإبدال الحلول السياسية بأخرى عسكرية على مسار تعاقب الحكومات أيًا كانت منذ الاستقلال. كما تحولت الأحزاب إلى رافد ثانوي (أحزاب فكة) تُنشأ في الغالب من قبل العسكريين (في الحكم كانوا أو في الحركات) لأجل أهداف ترسيخ استمرار العسكر في الحكم، كونها تُتخذ كأدوات لإضعاف الحركات عبر اعتماد أبعاد إقليمية مناطقية أو قبلية، وهذا يزيد التعقيد ويراكم الصعوبات أمام التحولات المدنية والديمقراطية مستقبلًا، ويساعد في ترسيخ العسكرة.

الانتقال الآن يرفع شعار لا للعسكرة (العسكر للثكنات). والحقيقة التحدي والصعاب محصورة في وبين القوى المدنية، أعني بين المدنيين. ولا سبيل لإزاحة العسكر سوى توحد المدنيون باختلافاتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فإبعاد العسكر لا يمكن أن يتم إلا بتوحد المدنيين الكامل على ذلك. وإذا تعزر فأضعف الإيمان أن تؤسس غالبية المدنيين هذا التوجه وأيضًا بكامل طيفهم يمينًا ويسارًا وعبر الأحزاب والمنظمات المدنية. يجب أن نتذكر هنا أن واحدًا من أهم (ممكنات) العسكرة كان استهداف المدنيين بعضهم البعض في مؤسسات الخدمة المدنية مثلًا، فأضعفوا أنفسهم وبأصرار غريب، حتى أضعفوا مؤسسات الدولة، وهي مؤسسات مهمة لا يمكن أن تسعى لنظام ديمقراطي ومستدام بضعفها أو بدونها.

في تجربة الانتقال الأخيرة فشل (الخلط) الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وفشل العسكر في (الاستفراد) بالسلطة حد العجز رغم زخم الحركات المسلحة وأحزاب الفكة في تكوين حكومة أو حاضنة. وهذا واحد من أبرز نذر التغيير وضرورة التزام شروطه. لن ينفع أو يجدي التلاعب وانصاف الحلول هذه المرة، على العسكر العودة إلى دورهم الطبيعي كمؤسسة من مؤسسات الدولة تتبع وتأتمر بأمر الحكومة المدنية. وعلى المدنيين أن يؤسسوا لنظام ديمقراطي ومستدام، وهذا أمر يقتضي أول ما يقتضي أن يتم باتفاق الفرقاء، وفي حالتنا الأعداء، أن يتوافقوا على نظام يتبادلوا وفقًا له السلطة وأن لا يحنثوا بذلك مهما كان السبب أو الدعوى. يجب أن يأخذ الكافر حظه في الحكم حتى يزيحه الشعب بالانتخاب، وكذلك أن يحكم المؤمن حتى يزيحه الشعب انتخابًا. وما بين الكافر والمؤمن يحكم من يحكم منتخبًا ويغادر وفقًا للانتخاب. وهذا مدى (يسع الجميع).

يبقى أمر التغيير صعبًا لدرجة التحدي، ويبقى أمرًا مدنيًا بين المدنيين، وكل من يستهن بالأمر ويتعامل باعتباره مرحلة للتخلص من فئة أو مجموعة، سيكون عكس المرحلة، ولن يتم له مراده، مهما كانت إمكاناته الداخلية والدعم الخارجي له، ذلك أن التغيير الآن مطلوب وفقًا لشروطه وليس وفقًا لشروط من يملك القوة والإمكانات والدعم الدولي، وإلا كانت الصيغة الأولى لحكومة الشراكة نجحت وعبرت، أو كان نجح العسكر بعد انقلاب أكتوبر في الانفراد بالسلطة.

ولتتعرفوا على ضرورة التغيير وأنه هذه المرة حاسم ولا مفر منه، انظروا للشارع وللجماهير التي وقفت على جرح الأزمة وستقود الجميع رضوا أم أبوا إلى المسار المطلوب الذي يحقق توجهات وتطلعات الشارع مدنيااااااااو.