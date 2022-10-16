تسكين العاصفة رهين بتدخل العقلاء

قاصف من الأطماع والخلافات الأيديولوجية والنعرات القبلية يلفح ويزلزل أركان الممارسة السياسية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، حتى أوشك سقف الأمن والاستقرار أن يخرَّ من فوقنا، وضاعفت الأحقاد والرغبة في الانتقام من شدَّة هبوب العاصفة، سياسيون على محفَّة طائفية مَخمليَّة، وآخرون على وسائد حشو الليف، وبين هؤلاء وأولئك متنعِّمون بهبات تتسلل إلى الداخل عبر نوافذ خارجية.

نعم حياتنا السياسية هذه الأيام لا تعرف الهدوء، مُضطربة ومندفعة كموج الأزرق خريفًا، يبدو أن سحائب أفقنا السياسي لا يمكن أن تنقشع دون عواصف، ولا يمكن أن تلتقي وتتَّحد وتتعانق ويذوب بعضها في الآخر.

العاصفة كاسحة الآن، ويأمل المواطن أن يعقبها سكون وهدوء واتِّزان، فيتنازل صاحب المحفَّة إلى ذي مسندة الليف، وأن يتقارب سياسيو الوسط مع جُلساء السباتة الأدنى ويرتقيا للأعلى لتحقيق وحدة وطنية متماسكة وقوية، يقول بوتوجين لمضيفه لتفينوف في رواية (دخان): “ليست الحياة سهلة.. هذه شجرة قائمة أمامك والريح ساكنة، فكيف تلتقي ورقة من غصن منخفض مع ورقة من غصن عال؟ هذا محال، ولكن العاصفة تهب فيتغير كل شيء وتلتقي الورقتان”، إذًا لنطمئن – وفق هذا التصور – إلى أن عاصفة الأطماع والمبادرات؛ ستسفر عن التقاء الأوراق (شكلها أوراق أو مسودات دساتير” الشلل” بعد تمزيقها ونثرها للرياح)

صحيح أن الأزمة السياسية مستعصية، والجراح غائرة، والتباعد والتباغض يحكُمان العلاقات السائدة الآن، والعاصفة تكاد تكون ماحقة؛ لكن الرجاء كل الرجاء في أن يدخل أصحاب العقول والسماحة إلى الساحة لتسكين العاصفة، ولتربُت راحات أيدي

المتصارعين برفق ولطف على أكتاف الخصوم عناقًا ومصافحة.. كما أن قيم العفو والسماح والغفران المستمدة من الهدى النبوي الشريف يمكن أن تكون نبراسًا للكل يُزيل عتمة الطريق، ويضيء أفق العصبيات السياسية والقبلية والإثنية التي إحالت السودان إلى حلبة مصارعة تجاوزت قوانين اللعبة وضوابطها وبدأت أولًا بطرح الحكم خارجًا ثم يختلط بعد ذلك الحابل بالنابل حتى يكاد يختلط على المشجعين من هم اللاعبون الذين راهنوا عليهم ومن هم المتطفلون.

المشهد السياسي في بلادنا – يا سادة – مثل خطرفتي هذه (سمك، لبن، تمر هندي).