 الصفقة (1)!!

مع اقتراب الإعلان عن تسوية برعاية دولية، أحاول الإجابة عن سؤال اللحظة حول مايراه البعض تغييرًا في موقف القوات المسلحة دفعها لذلك الاتجاه.

حسنًا دعونا نعود للوراء قليلًا.. قبل 11 إبريل أدرك الجيش طبيعة الحراك الثوري وماينبغي أن ينتهي إليه.. ثورة ديسمبر وحدت الشعور القومي بطريقة غير مسبوقة و(تسقط بس) لم تكن تعني الحكومة وحدها وجعلت من حكم السودان لأي فرد أو جهة رهين بمدى الاستجابة لأشراطها.

عقب التغيير الثاني حمل الأوائل “شفرة” تفاهمات ماحدث وما يجب ان تسفر عنه عملية التغيير من إعادة المؤسسة الأمنية والعسكرية نظرتها الاستراتيجية لمعالجة ثلاثة شواغل وطنية هي الحرب والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

الصورة في ذلك الوقت تبدو بسيطة وأكثر وضوحًا.. لقد فاوض المكون العسكري قوى مدنية وطنية مثلت البديل الثوري لقيادة الانتقال.

ثم تكشف للجميع دخول لاعبين جدد إلى الساحة تسندهم حاضنة دولية مهابة (حمدوك وعبدالباري ورفاقهما).

أظهر الجيش رصيدًا وافرًا من الخبرات والتجارب وقدرات استثنائية في “إدارة الصراع”.

واستخدم نظرية “الانتقالات المتعددة” وتجلت قدرته في الإرهاق العام والامتصاص والمناورة واستخدم اسلوبه القتالي التقليدي في التمشيط والارتكاز بعد كل مرحلة.

وظف ما بيده من اوراق وعلاقات وعمل على تخفيض مخطط ابتلاع البلاد والوصول بالمخاطر إلى حدها الأدنى.

في الانتقال الأول استكمل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ونقل العلاقة مع أمريكا لمربع جديد ومزق محظورات التطبيع مع إسرائيل وأعتقد أنه يمضى حتى الآن في التفاوض معها على نحو لا يخل باستراتيجيته وأهدافه الأساسية، وفي ذلك ربما يدرك بعمق أن إسرائيل تنظر لقيادته الحالية كحليف مرحلي .. “حلفاء تل أبيب الرئيسيون هم يطلق عليهم شعبيًا _ أولاد المحفل_ وأولئك الذين قادوا حروب الأطراف”.

في الانتقال الثاني سهل عملية التواصل مع المؤسسات المالية الدولية مما أوصل ديون السودان لنقطة اتخاذ القرار.

هذه التسوية مع الأطراف الرئيسية في الصراع، لذلك تأتي هذه “الصفقة” في إطار بلوغ الأزمة الاقتصادية والسياسية مداها.

جوهر هذه “الصفقة” أن تكون معقولة ومع القوى التي ظلت تحرك الأحداث من خلف المسرح والمكونة مما يسميه البعض بمجموعة رأس المال “العولمي” و”الإقليمي” المشترك التي تريد العمل في البلاد (مشاريع واستثمارات).

ممثلو أطراف رؤوس الأموال هذه هم من يقفون وراء إثارة هيكلة القوات النظامية، بمعنى أنهم يبحثون عن “بندقية” تحمي مصالحهم ولاتهدد مشاريعهم المستقبلية في السودان ويلوحون بورقة “لعبة الفوضى”.

تمتلك هذه المجموعة شبكة عمل معقدة بالقطاعات الإنتاجية والمالية والخدمة المدنية على نحو يمكنها من شل الدولة!.

نعم في هذا الإطار ستبرم هذه “الصفقة” وفي إطارها الآني والمستقبلي ستجرى إعادة هندسة الاوضاع السياسية والاجتماعية وإنهاء النزاعات المسلحة، بصورة كلية تطوي حقبة حكم الايديولوجيا وتحيي لغة “البزنس” وريادة الأعمال و” إن الدراهم في المواطن كلها تكسي الرجال مهابة وجمالَ”.. فماهي خلفيات هذه الصفقة؟ وما المخاطر التي تظللها؟! غداً نواصل.