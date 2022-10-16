أروما … قصة افتتاح مدرسة

كسلا :وجدان طلحة

مايزال الحصول على مقعد للدراسة بالسودان حلم يصعب تحقيقه ليس في الأرياف البعيدة، بل حتى في أطراف العاصمة، لكن المنظمة السودانية للتعليم (سيدسو) جعلت هذا الأمر واقعًا ، في وقت يتصارع فيه السياسيون على مقاعد السلطة، ويتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات من مجموعات تعتقد أن التشكيل الحكومي الجديد لا يشملها.

وافتتحت منظمة (سيدسو) مدرسة الفاروق الابتدائية المختلطة باروما بولاية كسلا.

أهمية التعليم

مواطنو أروما كانوا في غاية الفرح، اندفعت الدموع من أعينهم فرحًا بلا استئذان لآن المنظمة لم تكتف فقط بإنشاء المدرسة بل وفرت الأحذية والكراسات، ورفعوا أكفهم بالدعاء بألا يحرم طفل من التعليم لإيمانهم بأهمية الدور الذي يلعبه في بناء وتطور المجتمعات.

كلمة المجتمع بأروما قدمها بابكر دقنة، وأشار خلالها إلى الدور التاريخي الذي لعبه مواطنو المنطقة، وتناول أهمية التعليم في تطوير المجتمعات، مشيرًا إلى الجهد الذي قام به مواطن أروما داخل وخارج البلاد لتحقيق حلم الأطفال وأسرهم لاكتمال إنشاء مدرسة الفاروق الابتدائية المختلطة،

مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المدرسة في مدة عام دون تدخلات حكومية بل بجهد المنظمة السودانية لدعم التعليم.

وقال (سيدسو) أخرجت الطلاب من الظلام إلى النور، وما تزال، وترجو منها المنظمة الكثير.

مشاكل كبيرة :

مسؤول الدعم اللوجستي بالمنظمة السودانية لدعم التعليم علياء عبدالرحمن أشارت إلى أن عضوية المنظمة تجاوزت الـ(١٠) آلاف عضو، وتقدم خدمات لـ(١٣) ألف طالب وطالبة بكل ولايات السودان، ولفتت إلى أن الولايات تعاني من مشكلة ضعف ميزانية التعليم، ومن التصحر ومشاكل أخرى مثل عدم توفر مياه الشرب والنزاعات التي ترتبت عليها مشاكل كبيرة .

وقالت إن سيدسو تسعى لتحقيق أهداف كبيرة من بينها تحسين الخدمة المجتمعية وتوفير فرص مستدامة للتدريب المهني، منوعة لمشروع للمتطوعين للمنظمة من داخل وخارج السودان لتعزيز روح التعاون داخلها.

انقلاب ٢٥أكتوبر :

رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة السودانية لدعم التعليم د.النعمان محمد عوض، أشار خلال افتتاح المدرسة أمس الأول، إلى جهود المنظمة لإنشاء معاهد حرفية بكل ولايات السودان تتناسب مع عدد السكان بالولاية، لافتًا إلى وجود معاهد حرفية ممتازة ، لكن بعض المعاهد تحتاج إلى إعادة تأهيل، وقال إن بعض المعاهد تم اعتماد ميزانيات لها على أساس أنها تستوعب (٥٠٠) طالب ، لكن وجدنا بعضها يضم ١٩ طالبًا فقط.

النعمان نبه إلى وجود أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في الدراسة ولا يجدون الفرصة للتعليم، لجهة أن بعض المدارس تستخدم نظام (القرعة) ، وبهذه الطريقة يتم استبعاد عددهم ويتسربون إلى سوق العمل ، مشيرًا إلى أن المنظمة تعتزم إنشاء معهد حرفي لتخريج طلاب في مجالات معينة مثل مهارات البناء، خياطة الزي المدرسي والشنط، من أجل توفير وظيفة جادة لهذه الشريحة، موضحًا أن المشروع وجد قبولًا من عدة جهات، إلا أن بعضها أعلن تجميد دعمها بسبب انقلاب ٢٥ أكتوبر .

النعمان أشار إلى أن أعضاء المنظمة في أمريكا قدموا دعمًا كبيرًا لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى دعم عضوية المنظمة، والجهد الذي يقوم به مواطنو المنطقة.

وقال إن إنشاء المدرسة بمواصفات ممتازة كلف ٦٠ألف دولار (لم نستلم دولار من أي جهة إلا عضوية المنظمة) .

عمالة الأطفال :

الخبير التربوي عمر عبد الجليل، رسم صورة مخيفة لمستقبل المدارس التي يتم افتتاحها، وقال بعد عامين تصبح خالية من الطلاب بسبب التسرب الذي بلغت نسبته حسب دراسة ميدانية ٧٦% ، مستدركًا: لكن الإحصائية الرسمية تشير إلى أن نسبته (٤)% فقط ، منوهًا إلى أنه في بعض المكونات السكانية التي يصل عددها إلى نحو نصف مليون مواطن، أحيانًا لا يجلس طالب لامتحان الشهادة لفترة عامين،

مشيرًا، إلى أن سوق كسلا يضم عددًا كبيرًا من عمالة الأطفال، وقال إن بعض المجتمعات تعتمد على التعليم الديني وبصورة شفاهية، وبعض المدارس لا توجد بها داخليات، لذلك يتسرب منها الطلاب.

كاشفًا عن وجود ١٥٠٠ مدرسة بولاية الجزيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل من أصل ٢٥٠٠مدرسة ، وقال في بعض المدارس يجلس طلابها تحت الأشجار، وأحيانًا يتم تدريس الحصص في (ضل الفصول) حتى لا يتأثر الطلاب بحرارة الشمس.

وتوقع أن يصل عدد المدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد السيول والفيضانات التي ضربت البلاد إلى ١٨ألف مدرسة ، مشيرًا إلى أنه في كثير، من الأحيان لا يتم استغلال المبالغ المرصودة للتعليم كما هي، وأضاف “القصة فيها مأكلة”.

انتشار المخدرات :

عميد كلية التربية بجامعة كسلا، د. الحاج حمد أكد استعداده للتعاون في تحديد البرامج من سيدسو المشاركة في تنفيذها على أرض الواقع ، وتطرق للتحديات التي تواجه تعليم المرأة خاصة في ريف ولاية كسلا، مشيرًا إلى انتشار المخدرات بالجامعة بصورة مخيفة، داعيًا إلى خلق برامج لاستيعابهم فيها.

ممثل والي كسلا، ماهر الحسين ، أعلن عند استعداد الولاية للتعاون مع المنظمة لتجهيز قطع أرض وتسهيل إجراء إنشاء مدارس جديدة من أجل دعم التعليم ، ووعد بتوفير وإكمال كل ما تحتاجه المدرسة، معربًا عن أمله أن يكون افتتاح مدرسة الفاروق بداية لدعم التعليم بمنطقة أروما.

تكريم مستحق:

وخلال حفل افتتاح مدرسة الفاروق الابتدائية المختلطة بأروما، تم تكريم خضر مصطفى ، والذي كان سببًا في أن تنشئ المنظمة السودانية لدعم التعليم هذه المدرسة، وذلك بعد أن كتب في صفحته بالفيس بوك أن منطقة أروما تحتاج إلى مدرسة ابتدائية، وأرفق بعض الصور التي توضح أن التلاميذ يجلسون تحت هجير الشمس لتلقي الحصص ، ووجد المنشور تفاعلًا كبيرًا ، ووصلت المنظمة إلى المنطقة للترتيب لإنشاء المدرسة، والتي تم افتتاحها أمس الأول.

وتم أيضًا تكريم عدد من أبناء المنطقة في الداخل والخارج الذين ساهموا وفي إنشائها.

قرية المناصير :

نفذت المنظمة السودانية لدعم التعليم (سيدسو) مدرسة الفاروق الابتدائية المختلطة ، بولاية كسلا قرية أروما ، تم تنفيذ المشروع بتكلفة ٦٠ألف دولار ، المستفيدون من المشروع مواطنو محلية ريفي أروما .

تم تشييد (6) فصول و(3) مكاتب ، و(5) حمامات ومسرح .

تعتبر المنظمة السودانية لدعم التعليم (سيدسو) امتدادًا للعمل الخيري الذي حدث بعد مأساة وقعت في قرية المناصير حيث غريق 23 طفلًا وطبيبة شابة في طريقهم إلى المدرسة بسبب فشل الدولة في توفير وسائل النقل الآمن لهم .

ظهرت أول مبادرة للدكتور الطيب النعيم رحمة الله عليه والتي قدمت الكثير لقرى المناصير والكنيسة وكنبة ، واسترشادًا بهذه الروح العظيمة قررت مجموعة من المتطوعين استثمار عظمة كرم الشعب السوداني في مشروع جبار الذي يهدف إلى إعادة بناء وتجديد جميع المدارس في السودان ، وهذا يمثل بداية سيدسو كمنظمة تطوعية غير ربحية .

المنظمة الآن مسجلة في السودان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانبا وكندا، أما رؤية المنظمة تتمثل في إنهاء وجود مشاريع التعليم غير المتخصص ، ورسالتها توفير مستقبل أفضل لأبناء السودان خلال بناء وترميم المدارس وتحسين البيئة المدرسية .

أولويات سيدسو:

تتمثل أولويات المنظمة السودانية لدعم التعليم في توفير مبانٍ آمنة ومستدامة بيئيًا من خلال استبدال المدارس غير الثابتة بمبانٍ ثابتة مبنية من الطوب والأسمنت ، بالإضافة إلى تجديد المدارس وضمان صيانتها الدورية ، وتوفير بيئة مناسبة للمعلمين من مكاتب ومعينات، وتهتم بتوفير مياه الشرب النظيفة من خلال عمل خزانات ومضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير مراحيض آمنة، فضلًا عن توفير المرافق الرياضية والمسرحية، وتشجيع غرس الأشجار في المدارس لخلق بيئة طبيعية مستدامة، وتعمل على توفير وجبة الإفطار للطلاب المحتاجين، وتوفير الكتاب والزي المدرسي، وبناء السكن للمعلمين .

زارت الفرق المفوضة من المنظمة أكثر من (150) مدرسة في ريف السودان، وتم تحديد 95 مدرسة على أنها الأعمال المطلوبة التي تتراوح من إعادة بناء إلى تنفيذ أعمال صيانة كبيرة، وتعمل المنظمة حاليًا في (53) مدرسة منها (21)مدرسة منجزة كليًا و(32) مدرسة تحت التشييد تخدم (10000)طالب ومعلميهم ، وتم استخدام الطاقة الشمسية لإضاءة المدارس ومضخات المياه في القرى التي لا توجد بها كهرباء .

سيدسو لديها أعضاء في السودان وجميع أنحاء العالم ، وعضويتها متاحة لكل مواطن سوداني بالغ ، دون النظر إلى العرق أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي، ولا تسامح المنظمة تجاه إقحام أي عمل سياسي أو ديني في منصة المنظمة .

(سيدسو) تولي اهتمامًا خاصًا لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ، واستطاعت بتفاهم مع وزارة التربية والتعليم تخصيص مدارس حكومية وتأهيلها لاستقبال التلاميذ من ذوي الإعاقة الذهنية تقدم خدمتها لسكان منطقة مترامية الأطراف لا توجد بها مدرسة متخصصة لهذه الشريحة ، والمنظمة لها شراكات مع بعض المنظمات مثل اليونسيف لاعتماد مشاريع لدعم التعليم المهني والحرفي