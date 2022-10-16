البرهان لقادة الجيش: نتمنى أن تنجح القِوى السياسية من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة

الخرطوم: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقيادة العامة ظهر اليوم، اجتماعاً تنويرياً مع كبار الضباط برتبة اللواء فما فوق وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة، استعرض الموقف السياسي الراهن، مؤكداً على موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، مشيراً إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، وتمنى البرهان أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يُمكن أن يُساعد على تجاوز التحديات التي تُواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات – بحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الجيش.

مضيفاً: “في ختام التنوير، نفى البرهان للحضور إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، وأكد أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي”.

كما تطرق اللقاء لنتائج مشاركة السودان في منتدى تانا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بجانب مباحثاته مع القيادة الإثيوبية للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك بحضور هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسية والمفتش العام ومديري الإدارات والأفرع والمعاهد والكليات وقادة الوحدات والقواعد العسكرية بالعاصمة.