الشعبية بقيادة عرمان: لسنا طرفاً في أي تسوية

الخرطوم: السوداني

قالت الحركة الشعبية للتغيير الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، إنها ليست طرفاً في أي تسوية بعيداً عن الجماهير وقوى الثورة.

واعتبرت في بيان أنّ طبيعة الانقلاب الحالي ومجموعات المصالح داخله وارتباطاتها الداخلية والخارجية والتناقضات بينها ومؤامرات الفلول تصعب الوصول إلى عملية سياسية ذات مصداقية.

ودعت قوى الثورة لتقديم التنازلات لبعضها لا لخصومها.

وقالت إن الآلية الثلاثية والرباعية الدولية يحتاجان التمييز الدقيق بين القوى المؤيدة للانقلاب وقوى الثورة.

وأكّدت أنّ أي عملية سياسية يتصدّرها المؤيدون للانقلاب ستفقد مصداقيتها وسترفضها قوى الثورة العريضة.

وأضافت: “ندعو الجماهير وقوى الثورة في شهر الثورات أن لا نهتم جميعنا ببالونات التسوية وفبركات الفلول التي تهدف إلى إرباكنا، ولنواصل موحدين في الداخل والخارج التحضير لحديث الشارع في ٢١ و٢٥ أكتوبر وما بعدهما، فحينما يتحدّث الشارع يصمت الفلول”.